Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra

Tres cazas rusos violan el espacio aéreo estonio y obligan a intervenir a la patrulla aérea de la OTAN

Los aviones han permanecido unos doce minutos sobrevolando una isla estonia del golfo de Finlandia, tal y como han informado los ministerios de Defensa y Exteriores del país báltico.

Imagen de archivo de cuatro cazas F-22 Raptor

Imagen de archivo de cuatro cazas F-22 RaptorEFE/Archivo

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Varios cazas rusos, en concreto tres MIG-31, han violado el espacio aéreo de Estonia durante aproximadamente doce minutos en la mañana de este viernes, tal y como ha informado el ministerio de Defensa y Exteriores del país báltico.

La presencia de estos aviones en el aire ha obligado a la intervención de la patrulla aérea de la OTAN.

La OTAN ha respondido "inmediatamente" interceptando a los cazas rusos en Estonia, tal y como ha afirmado la alianza atlántica.

"Hoy, aviones rusos violaron el espacio aéreo estonio. La OTAN respondió inmediatamente y los interceptó", ha publicado en redes sociales la portavoz de la alianza atlántica, Allison Hart, asegurando que "este es otro ejemplo de la temeridad rusa y de la capacidad de respuesta de la OTAN".

Las autoridades estonias han puntualizado que cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados en la base aérea de Ämari, han "respondido al incidente".

Se trata del tercer país de la OTAN que denuncia una incursión de aviones rusos de combate en las últimas semanas. Polonia fue el primer país que informó de la violación de su espacio aéreo. Poco después le siguió Rumanía.

Von der Leyen promete "responder"

Mientras tanto, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha alertado de que Moscú está "elevando la presión" sobre la Unión Europea, al mismo tiempo que ha prometido "responder a cada provocación rusa" y aumentar las sanciones sobre Moscú.

España ofrece 3 cazas, un radar y un A400

Tras estas incursiones aéreas y después de varias cumbres al respecto, la OTAN ha lanzado su operación 'Centinela Oriental', poblando la zona y preparándose ante posibles incursiones o incluso ataques rusos.

El Gobierno español ha ofrecido incorporar a la misión 'Centinela Oriental' tres cazas, un radar y un avión de transporte A400.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Los talibanes prohíben libros escritos por mujeres en las universidades de Afganistán

Afganistán

Publicidad

Mundo

Los servicios de Internet y telefonía fija sufren cortes en la ciudad de Gaza por los ataques de Israel

Cuarto día de ofensiva total israelí, última hora en directo: Israel impide la entrada de ayuda humanitaria de Jordania a Gaza

Xi Jinping y Donald Trump

Trump asegura que China ha aprobado la venta de TikTok en EEUU tras su llamada con Xi Jinping

Imagen de archivo de cuatro cazas F-22 Raptor

Tres cazas rusos violan el espacio aéreo estonio y obligan a intervenir a la patrulla aérea de la OTAN

Afganistán
Afganistán

Los talibanes prohíben libros escritos por mujeres en las universidades de Afganistán

Candace Owens insiste en que Brigitte Macron es un hombre: "No me demandan porque lo es"
Francia

Candace Owens insiste en que Brigitte Macron es un hombre: "No me demandan porque lo es"

QATAR FOREIGN MINISTRY
Reino Unido

Liberan a una pareja británica detenida durante 8 meses en Afganistán por los talibanes

Peter y Barbie Reynolds abandonan la cárcel en Afganistán y viajan a Doha para revisión médica antes de regresar al Reino Unido, según Exteriores y la BBC.

Una mujer se casa con el hijo del asesino de su madre: "Es un buen hombre, nada que ver con su padre"
EEUU

Una mujer se casa con el hijo del asesino de su madre: "Es un buen hombre, nada que ver con su padre"

El brutal asesinato de Ilene en Iowa cambió para siempre la vida de su hija, Nicole Brammer. Lo que nadie esperaba es que, tras el juicio y la condena a su agresor, Nicole terminara casándose con Justin, hijo del propio asesino.

Università degli Studi di Napoli Federico II

Muere una estudiante Erasmus española de 20 años atropellada en Nápoles

Kim Jong-un

Kim Jong-un supervisa nuevos drones suicidas y apuesta por la inteligencia artificial para reforzar el arsenal norcoreano

Imagen de archivo del interior de un juzgado

Acusados unos padres y su hijo por matar a una mujer y quemar su cuerpo en una parrilla

Publicidad