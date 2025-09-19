Tres cazas rusos violan el espacio aéreo estonio y obligan a intervenir a la patrulla aérea de la OTAN

Varios cazas rusos, en concreto tres MIG-31, han violado el espacio aéreo de Estonia durante aproximadamente doce minutos en la mañana de este viernes, tal y como ha informado el ministerio de Defensa y Exteriores del país báltico.

La presencia de estos aviones en el aire ha obligado a la intervención de la patrulla aérea de la OTAN.

La OTAN ha respondido "inmediatamente" interceptando a los cazas rusos en Estonia, tal y como ha afirmado la alianza atlántica.

"Hoy, aviones rusos violaron el espacio aéreo estonio. La OTAN respondió inmediatamente y los interceptó", ha publicado en redes sociales la portavoz de la alianza atlántica, Allison Hart, asegurando que "este es otro ejemplo de la temeridad rusa y de la capacidad de respuesta de la OTAN".

Las autoridades estonias han puntualizado que cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados en la base aérea de Ämari, han "respondido al incidente".

Se trata del tercer país de la OTAN que denuncia una incursión de aviones rusos de combate en las últimas semanas. Polonia fue el primer país que informó de la violación de su espacio aéreo. Poco después le siguió Rumanía.

Von der Leyen promete "responder"

Mientras tanto, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha alertado de que Moscú está "elevando la presión" sobre la Unión Europea, al mismo tiempo que ha prometido "responder a cada provocación rusa" y aumentar las sanciones sobre Moscú.

España ofrece 3 cazas, un radar y un A400

Tras estas incursiones aéreas y después de varias cumbres al respecto, la OTAN ha lanzado su operación 'Centinela Oriental', poblando la zona y preparándose ante posibles incursiones o incluso ataques rusos.

El Gobierno español ha ofrecido incorporar a la misión 'Centinela Oriental' tres cazas, un radar y un avión de transporte A400.

