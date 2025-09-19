Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Se entrega el hombre armado y atrincherado en su vivienda de Ibiza

Desconocen el tipo de arma y si hay rehenes.

Coche de la Guardia Civil

Coche de la Guardia CivilEFE

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La Guardia Civil se ha desplazado hasta Santa Eulària, en Ibiza, donde un hombre armado se ha atrincherado en su vivienda de la urbanización Siesta, en el municipio de Santa Eulària (Ibiza), según confirma la Guardia Civil y el Ayuntamiento. El hombre que se había atrincherado en el municipio ibicenco ya se ha entregado a la Guardia Civil.

Se desconoce el tipo de arma que tenía y si estaba solo en el piso, ' recoge EFE'. A cargo del operativo han intervenido agentes del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local.

