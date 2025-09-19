Ibiza
Se entrega el hombre armado y atrincherado en su vivienda de Ibiza
Desconocen el tipo de arma y si hay rehenes.
Publicidad
La Guardia Civil se ha desplazado hasta Santa Eulària, en Ibiza, donde un hombre armado se ha atrincherado en su vivienda de la urbanización Siesta, en el municipio de Santa Eulària (Ibiza), según confirma la Guardia Civil y el Ayuntamiento. El hombre que se había atrincherado en el municipio ibicenco ya se ha entregado a la Guardia Civil.
Se desconoce el tipo de arma que tenía y si estaba solo en el piso, ' recoge EFE'. A cargo del operativo han intervenido agentes del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad