Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Gaza

Albares descarta romper relaciones con Israel "por el momento" y pide "decisiones concretas" para frenar la ofensiva en Gaza

Desde Luxor, el ministro de Exteriores recalca que "no está sobre la mesa" la ruptura diplomática y urge a la UE a enviar un mensaje inequívoco a Tel Aviv: "No pueden esperar… una relación normal, como si no estuviera ocurriendo nada".

Ministro Albares

Ministro AlbaresEuropaPress

Publicidad

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, enfrió este jueves la opción más drástica que piden algunos socios del Gobierno: romper relaciones diplomáticas con Israel. "No está sobre la mesa", afirmó ante los medios en la última jornada del viaje de Estado de los reyes a Egipto.

El jefe de la diplomacia subrayó que la prioridad inmediata pasa por medidas efectivas para detener la ofensiva en la Franja: es lo "absolutamente urgente para que Israel no pueda seguir con su esfuerzo militar en Gaza y esta matanza que no tiene fin".

Albares enmarca el momento en un viraje hacia la acción: "Este es el momento de pasar a tomar decisiones concretas y a mandar un mensaje claro a Israel: no pueden esperar de la Unión Europea una relación normal, como si no estuviera ocurriendo nada".

El ministro señaló además los objetivos humanitarios inmediatos: "Que termine el desplazamiento forzoso de población y el bloqueo que impide que entren alimentos con normalidad en la Franja de Gaza".

La escalada verbal de las últimas horas también tuvo respuesta española. Exteriores convocó a la encargada de negocios de Israel en Madrid para protestar por las "inaceptables" declaraciones y posiciones del ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, contra España y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En paralelo, Albares llamó a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Sálomon, un gesto que eleva la presión política sin romper el canal diplomático.

La posición española en la UE

El titular de Exteriores insistió en que España intensificará su trabajo en el marco europeo, con la vista puesta en decisiones tangibles y condicionalidades en la relación con Israel.

La idea que traslada Madrid a sus socios es inequívoca: no hay normalidad posible en la relación con Israel mientras persista la ofensiva y no se alivie la situación humanitaria en Gaza.

En ese punto, el Gobierno quiere que la UE unifique el mensaje y active palancas que disuadan de nuevas operaciones sobre población civil.

Fuentes diplomáticas subrayan que no cortar relaciones no implica inmovilismo. La llamada a consultas, la reprobación formal ante la legación israelí y el impulso de medidas coordinadas en la UE conforman el itinerario inmediato del ministro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Junts reitera al Gobierno su rechazo a apoyar los Presupuestos tras la reunión con Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno

Publicidad

España

Ministro Albares

Albares descarta romper relaciones con Israel "por el momento" y pide "decisiones concretas" para frenar la ofensiva en Gaza

Héctor Alacid llama "tonta" a Henar Moreno

Un diputado de Vox en La Rioja pierde los papeles y llama "tonta" a la portavoz de IU: "¡Cállese, progre, no moleste!"

Pedro Sánchez y Friedrich Merz, canciller alemán

Sánchez y Merz discrepan en el reconocimiento del Estado de Palestina: Alemania cree que tiene que ser la última opción

Santos Cerdán y Koldo García
CASO KOLDO

La Guardia Civil no ve indicios de manipulación en los audios de Koldo García, aunque sí alguna "irregularidad"

Alberto Núñez Feijóo en un acto esta mañana
PULSERAS

El PP exige dimisiones por el fallo de las pulseras de los maltratadores: "Quien pone depredadores sexuales en la calle debe dimitir o ser cesado"

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar
Política

Palestina tensa el debate en la Asamblea de Madrid: "Está del lado de los genocidas"

Más Madrid y PSOE acusan a Díaz Ayuso de ser "portavoz de Netanyahu" y le exigen que cambie su postura sobre la prohibición de mostrar banderas y simbología palestina en los colegios.

A3 Noticias 2 (05-08-25) Santos Cerdán defiende su inocencia desde la cárcel: "No he hecho nada de lo que dice la UCO"
Santos Cerdán

El Supremo mantiene a Cerdán en prisión al persistir el riesgo de destrucción de pruebas

El instructor Leopoldo Puente desestima la petición de libertad del exsecretario de Organización del PSOE y recuerda que la medida cautelar no excederá, previsiblemente, los seis meses desde su ingreso en prisión.

El comisionista Víctor de Aldama

La Audiencia Nacional ordena subastar nueve de los trece coches de lujo que se embargaron a Víctor de Aldama

Carlos Cuerpo en el Senado

Cuerpo asegura que el Consejo de Ministros aprobará el embargo de armas a Israel el próximo martes

Óscar López en Espejo Público

Oscar López pide a Feijóo que "se desmarque de Aznar o será cómplice de sus palabras" sobre Gaza

Publicidad