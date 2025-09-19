Albares descarta romper relaciones con Israel "por el momento" y pide "decisiones concretas" para frenar la ofensiva en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, enfrió este jueves la opción más drástica que piden algunos socios del Gobierno: romper relaciones diplomáticas con Israel. "No está sobre la mesa", afirmó ante los medios en la última jornada del viaje de Estado de los reyes a Egipto.

El jefe de la diplomacia subrayó que la prioridad inmediata pasa por medidas efectivas para detener la ofensiva en la Franja: es lo "absolutamente urgente para que Israel no pueda seguir con su esfuerzo militar en Gaza y esta matanza que no tiene fin".

Albares enmarca el momento en un viraje hacia la acción: "Este es el momento de pasar a tomar decisiones concretas y a mandar un mensaje claro a Israel: no pueden esperar de la Unión Europea una relación normal, como si no estuviera ocurriendo nada".

El ministro señaló además los objetivos humanitarios inmediatos: "Que termine el desplazamiento forzoso de población y el bloqueo que impide que entren alimentos con normalidad en la Franja de Gaza".

La escalada verbal de las últimas horas también tuvo respuesta española. Exteriores convocó a la encargada de negocios de Israel en Madrid para protestar por las "inaceptables" declaraciones y posiciones del ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, contra España y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En paralelo, Albares llamó a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Sálomon, un gesto que eleva la presión política sin romper el canal diplomático.

La posición española en la UE

El titular de Exteriores insistió en que España intensificará su trabajo en el marco europeo, con la vista puesta en decisiones tangibles y condicionalidades en la relación con Israel.

La idea que traslada Madrid a sus socios es inequívoca: no hay normalidad posible en la relación con Israel mientras persista la ofensiva y no se alivie la situación humanitaria en Gaza.

En ese punto, el Gobierno quiere que la UE unifique el mensaje y active palancas que disuadan de nuevas operaciones sobre población civil.

Fuentes diplomáticas subrayan que no cortar relaciones no implica inmovilismo. La llamada a consultas, la reprobación formal ante la legación israelí y el impulso de medidas coordinadas en la UE conforman el itinerario inmediato del ministro.

