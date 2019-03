El juez llama al orden a Isabel Pantoja por usar continuamente el móvil

LA CANTANTE DESVINCULA SU PATRIMONIO DE JULIÁN MUÑOZ

"No es que no esté permitido es que está absolutamente prohibido porque el teléfono móvil es un elemento que distorsiona", con estas palabras el juez ha llamado la atención a la cantante Isabel Pantoja, inmersa en el juicio por blanqueo de capitales contra el exalcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz, sus exparejas Maite Zaldívar e Isabel Pantoja y otras 7 personas. Un perito propuesto por Pantoja ha asegurado que la artista tuvo una facturación de más de 18 millones de euros durante once años