Las declaraciones de este lunes se producen después de la divulgación de las últimas conversaciones de los pilotos del avión en la cabina del aparato poco antes de producirse el accidente en el queLas grabaciones recogen los comentarios de la tripulación sobre la avería detectada en la sonda de temperatura del avión y la reparación que hicieron los técnicos de mantenimiento para que el aparato pudiera despegar y, según las mismas fuentes, las informaciones conocidas "pueden afectar al caso".En esta conversación una persona no identificada, que se encontraba en la cabina del aparato, asegura que la intervención de los mecánicos "es un parche" , a lo que el copiloto responde "que puede hacerse así".Durante la mañana de este lunes han testificado ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid dos empleados de Spanair, que no pertenecen al departamento de mantenimiento, y cuatro miembros de los servicios de emergencias -varios bomberos y miembros del SAMUR- que intervinieron el día del accidente.La Asociación de Afectados del vuelo JK5022 solicitó hace mes y medio la declaración de estos nuevos testigos, ya que considera que puede ayudar a esclarecer los hechos y conocer lo qué sucedió el día del accidente.La vicepresidenta de la Asociación de Víctimas asegura queque ocupaba la cabina y que lo que se busca en las declaraciones en Plaza de Castilla es que haya nuevos imputados: "Aquí hay muchas más personas responsables y saber la verdad va a suponer que las personas que no cumplieron con su deber o actuaron negligentemente, venga aquí y expliquen porqué", asegura.