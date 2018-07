Juana Rivas quiere que se investiguen en España los malos tratos que denunció contra su exmarido

¿Fue Juana Rivas maltratada por Francesco Arcuri en Carlo Forte? Es la gran duda no despejada hasta ahora a pesar de la denuncia que puso hace más de un año la granadina. Por eso sus abogados, que han visitado Espejo Público, van a pedir al juzgado en el que se puso la denuncia "que vuelva a sumir la competencia, habida cuenta la falta de voluntad que estamos viendo en la justicia italiana para tramitar esa denuncia".

También van a pedir una aclaración. En la sentencia aparecen algunas frases oscurecidas, pero legibles. Una situación inédita: "Me parece una situación muy rara, es la primera vez que me ocurre". Y por último, como ya anunciaron, se recurrirá la sentencia solicitando "la absolución". Una batalla legal para la que Juana se prepara "intentando dormir, intentando llorar tranquila, pero a medida que pasan las horas va recuperando las fuerzas para luchar". La madre de Maracena ya ha anunciado que no va a rendirse.