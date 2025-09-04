Juana Rivas, citada a declarar como investigada por la sustracción de su hijo el 30 de octubre

El juzgado ha fijado para el 30 de octubre la declaración de Juana Rivas como investigada por un presunto delito de sustracción de menores. Antes, el 22 de septiembre, comparecerá el padre, Francesco Arcuri. La eventual condena acarrearía un efecto directo: según la condición del indulto que recibió por los hechos de 2016/2017, si reincide dentro de cuatro años, deberá cumplir aquella pena de 2,5 años.

En diciembre, la justicia italiana permitió a Rivas traer a Granada a Daniel para Navidad, con contacto telefónico diario con el padre y seguimiento de una mediadora designada por el juzgado civil. Según el relato del procedimiento, nada de eso ocurrió: el menor no volvió a hablar con su padre hasta que una orden judicial dispuso su restitución a finales de julio.

La primera tentativa, el 22 de julio en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, se frustró entre escenas de tensión. Rivas llegó a gritar a la Policía: "¡Que sepáis que el niño no se va!". Tres días después, y con un amplio despliegue policial, se materializó la entrega.

El criterio de la Audiencia de Granada

La Audiencia Provincial admitió la denuncia por sustracción interpuesta por el abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, la víspera de la entrega definitiva. En su auto, el tribunal asumió razonamientos previos de la justicia italiana: "Rivas sacó al niño arbitrariamente de su vida en Cerdeña sin importarle el impacto psicológico sobre él", y apreció una "conducta tendente a alterar el régimen de custodia, reteniéndolo en su compañía con incumplimiento de lo ordenado por la autoridad italiana".

Tras la restitución, informes de psicólogos y trabajadores sociales públicos de Carloforte describen una rápida normalización del menor.

Una causa paralela en Italia

En septiembre arranca en Italia un procedimiento penal contra Arcuri por cuatro denuncias de presunto maltrato presentadas por Rivas y su hijo mayor, Gabriel. Aunque un nuevo fiscal ha impulsado esas acciones, la justicia civil italiana y la Fiscalía de Menores las han calificado de inconsistentes en resoluciones recientes.

Con las declaraciones de las partes a la vista, el juzgado granadino deberá decidir si eleva el caso a juicio. De confirmarse una reincidencia, la situación penal de Rivas quedaría seriamente agravada por la cláusula de su indulto.

