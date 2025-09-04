Muere tiroteado un hombre de 35 años en Xirivella, Valencia

Un hombre de 35 años ha muerto este jueves por la mañana tras recibir varios disparos en la localidad valencia de Xirivella. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 10:00 horas en la confluencia de la calle Sánchez Moscardó con la plaza Gerardo Garcés, en pleno centro urbano.

Según fuentes municipales, la víctima se ha quedado tendida en el suelo, junto a un paso de cebra, mientras un hombre huía rápidamente del lugar. La Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar al autor de los disparos y esclarecer las circunstancias del crimen.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso a las 9:45 horas y ha movilizado una unidad del SAMU y un equipo de Soporte Vital Básico (SVB) para atender al herido. Los sanitarios realizaron reanimación cardiopulmonar básica hasta la llegada del SAMU, que ha continuado con técnicas avanzadas, pero no han logrado salvarle la vida.

La Policía Nacional trata ahora de localizar al presunto autor de los disparos, que habría huido del lugar a toda prisa, así como esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este suceso.

Tercer tiroteo en una semana

Este tiroteo es el tercero registrado en municipios del área metropolitana de Valencia en las últimas semanas. Dos de ellos han tenido un desenlace fatal, incluyendo este de Xirivella y otro ocurrido el 27 de agosto en Alaquàs, donde un hombre murió frente a su casa tras recibir tres disparos, presenciado por su hijo de 15 años.

Según los vecinos, el agresor llamó al timbre del domicilio y fue el hijo de la víctima quien abrió la puerta. El sospechoso preguntó directamente por el padre. En ese mismo momento, cuando la víctima acudió a la entrada, recibió varios disparos desde corta distancia. "Le disparó desde la puerta", cuenta una vecina.

Además, la Guardia Civil sigue buscando a un hombre que disparó el pasado lunes en Alfafar a un varón de 33 años. La víctima se encuentra hospitalizada en La Fe.

