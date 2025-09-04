Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Tiroteo

Muere tiroteado un hombre de 35 años en Xirivella, Valencia

La Policía Nacional investiga el tercer tiroteo mortal en el área metropolitana de Valencia en las últimas semanas.

Policías en el lugar del suceso.

Muere tiroteado un hombre en Xirivella | EFE

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

Un hombre de 35 años ha muerto este jueves por la mañana tras recibir varios disparos en la localidad valencia de Xirivella. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 10:00 horas en la confluencia de la calle Sánchez Moscardó con la plaza Gerardo Garcés, en pleno centro urbano.

Según fuentes municipales, la víctima se ha quedado tendida en el suelo, junto a un paso de cebra, mientras un hombre huía rápidamente del lugar. La Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar al autor de los disparos y esclarecer las circunstancias del crimen.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso a las 9:45 horas y ha movilizado una unidad del SAMU y un equipo de Soporte Vital Básico (SVB) para atender al herido. Los sanitarios realizaron reanimación cardiopulmonar básica hasta la llegada del SAMU, que ha continuado con técnicas avanzadas, pero no han logrado salvarle la vida.

La Policía Nacional trata ahora de localizar al presunto autor de los disparos, que habría huido del lugar a toda prisa, así como esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este suceso.

Tercer tiroteo en una semana

Este tiroteo es el tercero registrado en municipios del área metropolitana de Valencia en las últimas semanas. Dos de ellos han tenido un desenlace fatal, incluyendo este de Xirivella y otro ocurrido el 27 de agosto en Alaquàs, donde un hombre murió frente a su casa tras recibir tres disparos, presenciado por su hijo de 15 años.

Según los vecinos, el agresor llamó al timbre del domicilio y fue el hijo de la víctima quien abrió la puerta. El sospechoso preguntó directamente por el padre. En ese mismo momento, cuando la víctima acudió a la entrada, recibió varios disparos desde corta distancia. "Le disparó desde la puerta", cuenta una vecina.

Además, la Guardia Civil sigue buscando a un hombre que disparó el pasado lunes en Alfafar a un varón de 33 años. La víctima se encuentra hospitalizada en La Fe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Un paso más en la guerra de las hamacas: dormir en la tumbona para guardar el sitio a pesar de estar en un hotel de cuatro estrellas

Un paso más en la guerra de las hamacas: dormir en la tumbona para guardar el sitio a pesar de estar en un hotel de cuatro estrellas

Publicidad

Sociedad

La primera vuelta al cole es en Navarra: "No ha pegado ojo en toda la noche de los nervios"

La primera vuelta al cole es en Navarra: "No ha pegado ojo en toda la noche de los nervios"

Un camión con polietileno se incendia en la AP-2 y provoca una espectacular columna de humo

Un camión con polietileno se incendia en la AP-2 y provoca una espectacular columna de humo

Policías en el lugar del suceso.

Muere tiroteado un hombre de 35 años en Xirivella, Valencia

Sanxenxo cierra sus playas ante la llegada de carabelas portuguesas
Playas cerradas

Sanxenxo cierra sus playas ante la llegada de carabelas portuguesas

Ambulancia de Gran Canaria
Sevilla

Muere una niña de 11 años al caer desde la terraza de una vivienda en Sevilla

Decenas de pasajeros invaden las vías de tren en la estación de Atocha tras una avería en el suministro eléctrico
Caos ferroviario

Decenas de pasajeros invaden las vías de tren en la estación de Atocha tras una avería en el suministro eléctrico

Tanto Renfe como Adif se aseguraron de desalojar por completo las vías antes de reestablecer la circulación una vez resuelta la incidencia.

Coche de la Guardia Civil
Violencia de género

Un hombre quema a su expareja dentro de un coche tras dejarla inconsciente en Cuéllar, Segovia

La víctima, de 50 años, permanece hospitalizada en estado grave mientras la Guardia Civil busca al presunto agresor.

Un paso más en la guerra de las hamacas: dormir en la tumbona para guardar el sitio a pesar de estar en un hotel de cuatro estrellas

Un paso más en la guerra de las hamacas: dormir en la tumbona para guardar el sitio a pesar de estar en un hotel de cuatro estrellas

Niños con móvil

El 70% de los menores ven porno y la mayoría acceden accidentalmente por redes sociales

Imagen del fugitivo escocés detenido este jueves en Nerja, Málaga

Declaran culpable al 'violador de Tinder' escocés: fingió su muerte y empezó una nueva vida en Nerja

Publicidad