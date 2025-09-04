Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una niña de 11 años al caer desde la terraza de una vivienda en Sevilla

Una menor ha perdido la vida este miércoles por la noche tras caer desde la terraza de una vivienda en la calle Montería, en Sevilla.

Ambulancia de Gran Canaria

Ambulancia de Gran CanariaEuropa Press

Natalia López
Publicado:

Una niña de 11 años ha fallecido este miércoles por la noche tras caer desde la terraza de una casa en la calle Montería, en la barricada de Juan XXIII de Sevilla según ha confirmado a EFE el 112. El suceso ocurrió en torno a las 22:30 horas de la noche, cuando un ciudadano alertó a los servicios de emergencias 112 de que una personas se había precipitado desde una cuarta o quinta planta de un edificio.

Has el lugar se desplazaron de la forma más rápida posible bomberos, sanitarios y agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Los equipos de emergencia finalmente confirmaron que se trataba de una niña de 11 años y que a pesar de los intentos de reanimación que llevaron a cabo no pudieron hacer nada por salvarle la vida y certificaron su fallecimiento en el mismo lugar del suceso.

En estos momentos las autoridades todavía continuan investigando para poder esclarecer lo ocurrido y como ha sucedido, pero todo apunta a que ha sido una muerte accidental. El Diario de Sevilla ha informado de que "el departamento de Homicidios también realizó unas primeras pesquisas sobre el terreno para intentar dar luz a lo que había sucedido". En todo caso, "sin perjuicio de que la investigación arroje otros resultados, las autoridades a priori atribuyen todo a un accidente". Y han concluido en que el levantamiento del cadáver de la víctima se llevó a cabo en torno a la 01:00 horas de la madrugada. El suceso ha dejado a la familia de la víctima muy conmocionada.

