Cataluña
Detenido un familiar de Marc Márquez y un guardia civil por un asesinato en 2022
La víctima fue asesinada el 25 de enero de 2022 cuando estaba en una finca casi inaccesible de los bosques de la Baronía de Rialb (Lleida).
Un familiar del campeón de MotoGP, Marc Márquez, y un agente de la Guardia Civil han sido detenidos en relación con el asesinato de un hombre en enero de 2022. Han sido arrestados este martes por la benemérita y los Mossos d'Esquadra en distintos puntos de Cataluña..
Así lo han confirmado fuentes de la investigación a EFE. La víctima, Joan Coromina Estany, fue asesinada el 25 de enero de 2022 cuando estaba en una finca casi inaccesible de los bosques de la Baronía de Rialb (Lleida) y recibió un disparo en el corazón a más de 100 metros de distancia.
Después de años de investigación, ambos cuerpos de seguridad han logrado detener a dos personas como los presuntos responsables de su muerte, uno de ellos un comandante de la Guardia Civil en la reserva y otro un familiar del ocho veces campeón del mundo de motociclismo.
