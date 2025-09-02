Detenido un familiar de Marc Márquez y un guardia civil por un asesinato en 2022

Un familiar del campeón de MotoGP, Marc Márquez, y un agente de la Guardia Civil han sido detenidos en relación con el asesinato de un hombre en enero de 2022. Han sido arrestados este martes por la benemérita y los Mossos d'Esquadra en distintos puntos de Cataluña..

Así lo han confirmado fuentes de la investigación a EFE. La víctima, Joan Coromina Estany, fue asesinada el 25 de enero de 2022 cuando estaba en una finca casi inaccesible de los bosques de la Baronía de Rialb (Lleida) y recibió un disparo en el corazón a más de 100 metros de distancia.

Después de años de investigación, ambos cuerpos de seguridad han logrado detener a dos personas como los presuntos responsables de su muerte, uno de ellos un comandante de la Guardia Civil en la reserva y otro un familiar del ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com