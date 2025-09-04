Un camión con polietileno se incendia en la AP-2 y provoca una espectacular columna de humo

Un espectacular incendio de un camión en la AP- 2 sentido Lleida sorprendió a los conductores que circulaban ayer por la tarde en esta vía. Los hechos ocurrieron en torno a las 19.40h en el punto kilométrico 160.5 a la altura del pueblo de l'Albi, en el término municipal de les Borges Blanques, en Lleida.

Por motivos que se desconocen, un camión que transportaba paquetes de polietileno (un material altamente inflamable ) se incendió causando grandes llamaradas y una impresionante columna de humo que se pudo ver a varios kilómetros de distancia. Los conductores que se encontraban en ese momento en la vía escucharon pequeñas deflagraciones.

Según ha podido saber Antena 3 Noticias el conductor del tráiler desenganchó la tractora (parte delantera de una camión articulado) para evitar que se propagaran las llamas.

Al lugar de los hechos acudieron 6 dotaciones de Bomberos de la Generalitat y estuvieron sofocando las llamas, con espuma, durante 4 horas.

El incidente ocasionó colas de varios kilómetros y los vehículos fueron desviados por la salida 8.

Se están evaluando los daños

Durante toda la noche los servicios de emergencias, Mossos d'Esquadra y Policía Local han estado patrullando y revisando la zona afectada . Esta mañana los bomberos han acudido de nuevo hasta allí para volver a inspeccionarla ya que continuaba humeando.

A esta horas el camión ya ha sido retirado de la vía pero los técnicos continúan realizando tareas de limpieza de la calzada. Por otro lado uno de los carriles continua cortado a la circulación y eso provoca retenciones de 2km . Se prevé que permanezca cerrado hasta mañana ya que están reparando el asfalto que ha quedado dañado tras la deflagración.

