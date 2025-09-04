Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Prisión sin fianza para un familiar de Marc Márquez y un comandante de la Guardia Civil en la reserva por un crimen de 2022 en Lleida

El Juzgado de Solsona decreta prisión incondicional para tres detenidos por su presunta relación con la muerte del supuesto contrabandista Joan Coromina en La Baronia de Rialp (Lleida).

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Imagen de archivo de Mossos d'EscuadraEuropa Press

El magistrado del Juzgado de Solsona (Lleida) ha acordado prisión sin fianza para los tres detenidos vinculados a la investigación del asesinato ocurrido en 2022.

La resolución se adopta tras una comparecencia en la que la Fiscalía reclamó la medida y los investigados no prestaron declaración.

Entre los tres arrestados figuran un comandante de la Guardia Civil en la reserva y un familiar de los pilotos Marc y Àlex Márquez, según fuentes jurídicas.

La decisión judicial les sitúa en prisión provisional mientras avanza la causa, sin que el auto aporte por ahora más detalles sobre su grado de implicación.

El caso: la muerte de Joan Coromina

La causa indaga la presunta relación de los detenidos con el crimen del supuesto contrabandista Joan Coromina en La Baronia de Rialp, en la provincia de Lleida, en 2022. La línea de investigación y los hechos concretos que se atribuyen a cada uno no han sido detallados públicamente, al estar la instrucción en curso.

Tras el ingreso en prisión provisional, la investigación continuará con nuevas diligencias orientadas a aclarar los hechos y delimitar responsabilidades penales. Las partes podrán recurrir la medida ante la instancia correspondiente, dentro de los plazos legales.

