EN MADRID

Una pareja intenta fugarse de Vallecas con sus 6 hijos menores que estaban malnutridos y con síntomas de impétigo

A los padres de los niños se les había retirado la tutela de sus seis hijos.

Coche de la Polic&iacute;a Municipal de Madrid

Coche de la Policía Municipal de MadridEuropa Press

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La Policía de Madrid detiene a una pareja en el barrio madrileño de Vallecas por intentar fugarse con sus seis hijos (tres niños y tres niñas). A la mujer de 43 años y al hombre de 37 querían impedir que se les retirara la tutela.

Fue una llamada alertó de lo que ocurría. Por eso, la Policía Municipal comprobó que la familia tenía una orden de seguimiento por parte de los servicios sociales y pudieron evitar la huida.

Por eso, la Policía de la Comisaría de Vallecas se personó en la vivienda de la familia, donde encontraron a los seis menores en unas condiciones de "pésima salubridad", malnutridos, desatendidos y con síntomas de impétigo, una enfermedad bacteriana infecciosa que se presenta en la piel.

Hasta la vivienda se trasladaron los servicios sociales. Una vez allí encontraron, también comprobaron el estado de los menores de entre 4 y 14 años y tutelados en ese momento por los servicios de protección a la infancia de la Comunidad de Madrid. Los menores se encontraban hambrientos y en condiciones pésimas de salubridad.

A los padres se les arrestó el pasado miércoles por un delito de desamparo y abandono de menores, según informa 'EFE' y los menores fueron atendidos por el Samur y llevados a un centro de menores de la Comunidad de Madrid.

Tenían un plan para huir

Los agentes tuvieron conocimiento el pasado 27 de agosto de los planes que tenía la pareja para huir. La persona que avisó a la Policía informó de que la pareja pretendía abandonar Madrid el lunes 1 de septiembre con sus seis hijos a los que se les había retirado la tutela.

Así, se procedió al arresto de la pareja y los niños fueron atendidos por el SAMUR-Protección Civil, a quienes les trasladaron al Hospital del Niño Jesús para recibir tratamiento médico. Posteriormente, fueron trasladados a un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid, donde se prevé que se les tutele de forma definitiva, según han indicado a EFE fuentes policiales.

