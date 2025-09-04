Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La primera vuelta al cole es en Navarra: "No ha pegado ojo en toda la noche de los nervios"

La Comunidad Foral es la primera en comenzar el curso escolar y una de las más caras. El gasto medio por alumno supera los 450 euros. Año tras año, la vuelta al cole, se encarece.

Paula Rioz
Publicado:

A las 9 de la mañana las puertas del Colegio Vedruna de Pamplona se han abierto de par en par y cientos de escolares, madres, padres y mochilas con ruedas han invadido el patio del colegio tras el descanso estival. Entre abrazos los niños confiesan que había ganas de encontrarse con sus amigos pero que "ojalá volviese a ser junio para no tener que estudiar". Les ha costado el madrugón y ha habido llantos. Los de algunos pequeños que se aferraban a la puerta de la clase para evitar quedarse en el colegio. Vuelve la rutina escolar y el alivio entre los progenitores es generalizado. "Les hace falta rutina, orden. A ellos y a nosotros. La pobre no ha dormido en toda la noche de los nervios" nos dice una madre, otro padre es más contundente, "por fin ha llegado el día".

Navarra es la primera Comunidad en comenzar el curso escolar. Infantil, Primaria, ESO y Bachiller han acudido escalonadamente a las presentaciones. Mañana será el turno del País Vasco y el resto de comunidades empezará las clases a partir el próximo lunes 8 de septiembre.

456 euros por alumno

Una vuelta al cole que se encarece año tras año. Los datos avalan la sensación familiar de que cada vez hay que invertir más presupuesto en la compra de uniformes y libros. La Comunidad Foral es la tercera con más gasto escolar de España. El coste medio por alumno asciende a 456,45 euros. Por delante Cataluña con 462,67 euros y lidera el ranking la Comunidad Valenciana con 481,30 euros. En el extremo opuesto Extremadura y Castilla La Mancha donde la inversión escolar no llega a los 400 euros.

