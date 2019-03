Juan José Cortés: "No he cometido ningún delito. Soy inocente"

El padre de Mari Luz y asesor del PP en materia de Justicia, Juan José Cortés, detenido el pasado miércoles junto a su padre, un cuñado y sus hermanos Diego y Francisco, por su supuesta implicación en un tiroteo registrado en la barriada onubense de El Torrejón, ha defendido este viernes que es "inocente" porque "no he cometido ningún delito" y ha puesto su cargo en el PP a disposición del partido, aunque ha asegurado que cuenta con el "respaldo" de la organización.

Juan José Cortés ha informado de que los denunciantes han retirado la denuncia -hecho que se hará público en las próximas horas- y que para él es "un síntoma de que no ha pasado nada ni yo soy culpable de nada. La gente se empeña en que tengo que ser culpable cuando yo no le haría daño a nadie, ni a una mosca".

Entre otros comentarios ha pedido respeto por la presunción de inocencia. Además ha pedido que no se mezcle lo personal con lo político a pesar de que él mismo ha hablado de su carrera política y ha mezclado durante su discurso su faceta de padre de familia con la de miembro del Partido Popular.

Sin hacer ninguna referencia a los hechos por los que fue detenido. Al parecer en la madrugada del miércoles cuando varias personas, armadas con escopetas de caza, dispararon contra las ventanas de una vivienda situada en la barriada de El Torrejón. Cortés ha reiterado: "El único delito que he podido cometer en mi vida es ser como soy. No le he hecho daño a nadie y no lo voy a hacer". "No me explico qué ha podido pasar, mi cabeza está confusa", ha señalado, y ha añadido que la Justicia "tiene la última palabra" y que ha sido "un ciudadano ejemplar" y siempre lo será. Comprende que haya gente que "no salga de su asombro" por lo que ha pasado, pero ha indicado que es "un lance más" de su vida, que ha afrontado cosas peores y va a resolver "perfectamente" este asunto.

Por último, ha considerado que no se merece el trato que "muy pocos medios y pocos políticos" le han dado y ha dicho que "el pasar días en un calabozo es muy duro, lo que han vivido mi mujer y mis hijos también duro y espero que no se vuelva a repetir un episodio en mi vida como este".