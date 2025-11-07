Las jóvenes de Barcelona aterrorizadas por un acosador que roba su ropa interior: "Ha venido más de 30 veces"

Hace más de 5 meses que no duermen tranquilas. Laia y Abril viven en un bajo en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. Un encapuchado que aparece de madrugada en el balcón de su casa las tiene atemorizadas. Es un ladrón que no busca joyas ni dineros, sustrae la ropa interior que tienen tendida en la terraza.

El acoso comenzó de forma aparentemente inofensiva. A principios del verano, las jóvenes recibieron un pedido de comida a domicilio que nunca habían hecho. "Era de Burger King, y yo soy celíaca. Ahí supe que algo raro pasaba", recuerda una de ellas. Semanas más tarde empezaron a desaparecer prendas de ropa interior. Al principio pensaron que se trataba de despistes, pero pronto comprendieron que alguien las estaba vigilando. "Cuando ambas notamos lo mismo, entendimos que no era casualidad", explican. La situación se volvió más inquietante cuando encontraron entre su ropa un tanga nuevo, aún con la etiqueta. "Ahí se volvió perturbador. No solo nos robaba, nos dejaba un regalo. Fue como un mensaje", añade una de las víctimas.

Decidieron instalar una cámara de seguridad en la terraza. Durante varias semanas no captó nada, hasta que a principios de octubre las imágenes revelaron la presencia de un hombre encapuchado, con gafas de sol, merodeando a las 3:30 de la madrugada “vimos que venía, y no solo nos robaba, nos forzó la puerta de casa, nos intimidaba picando a las puertas de la habitación" . Laia asegura que viven con un miedo constante.

Su plan para pillarle

Tras tres noches seguidas de acoso , decidieron hacer algo para pillarle "el 30 de octubre nos esperamos despiertas, había venido las tres noches anteriores, nos llenamos de valor y así fue, regresó y pudimos llamar a la policía, Laia salió corriendo gritando detrás de él y lo pillaron".

El delincuente fue detenido pero le dejaron en libertad y volvió a actuar, "hemos pedido orden de alejamiento, ha venido más de treinta veces, esto no puede ser", nos cuenta Abril. Su compañera asegura que tienen pánico y no saben que hacer para que pare: "Al final no es el simple hurto, es insignificante, es la intimidación, los golpes y hacerse notar que está aquí, y hacernos regalos, no sabemos cual será el próximo paso".

Esa sensación de impotencia es lo que más les duele. "Nos piden más pruebas, más grabaciones. Dicen que solo así el juez podrá dar una orden de alejamiento. Pero eso implica seguir exponiéndonos. Es absurdo tener que usar al acosador como cebo para que la justicia actúe", explican.

En los últimos meses, han tenido que cambiar las cerraduras y reforzar la terraza, aunque el miedo sigue presente. "Llevamos cinco meses así. Hemos comprado más de cien tangas. Esto no es una anécdota, es violencia", insisten. Hoy, Abril y Laia siguen viviendo en el mismo piso y aunque no se plantean mudarse , no saben hasta cuando aguantarán esta situación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.