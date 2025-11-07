Los pacientes de cuidados paliativos de A Coruña ya pueden recibir la visita de sus mascotas en el hospital

En la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Marítimo de Oza, las visitas ahora pueden tener cuatro patas. Gracias al programa 'Con tu mascota', los pacientes ingresados pueden reencontrarse con sus animales de compañía, una iniciativa que busca preservar los lazos afectivos en una etapa especialmente delicada.

El proyecto, promovido por la Fundación María José Jove en colaboración con el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y el Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña, representa un paso adelante en el compromiso con la humanización hospitalaria. Su objetivo es reducir la ansiedad y el impacto emocional que supone no poder despedirse o compartir tiempo con quienes han formado parte de la vida cotidiana de los pacientes.

"Los animales son un miembro más de la familia y tienen una capacidad de sentir que nadie pone en duda. No deben quedar al margen del proceso final de una vida", explica Emma Justo, responsable del área de Salud de la Fundación María José Jove. "Gracias al compromiso del equipo del CHUAC, este programa amplía los límites de la atención médica y sitúa la humanidad en el centro de los cuidados".

'Con tu mascota' se desarrolla de lunes a viernes y, en principio, contempla una visita semanal, aunque el equipo sanitario puede autorizar excepciones según la situación del paciente o del propio servicio. Las visitas se realizan preferiblemente en los jardines del hospital y, cuando no es posible, en la habitación del paciente.

Todo el proceso se organiza de forma coordinada entre los servicios de Cuidados Paliativos y Medicina Preventiva, que garantizan la seguridad del entorno y el bienestar del animal. Los perros deben estar vacunados, desparasitados y, en algunos casos, pasar una revisión veterinaria. La Fundación María José Jove asume estos costes cuando el paciente carece de recursos suficientes.

"El proyecto tardó cerca de un año en materializarse", explica Leticia Hermida, médica del HADO y de la Unidad de Cuidados Paliativos. "Queríamos hacerlo con rigor y contando con todos los profesionales implicados: Medicina Preventiva, Veterinaria, Enfermería y la propia Fundación. Ahora comprobamos que el esfuerzo ha merecido la pena: el impacto emocional en los pacientes es evidente".

Su compañera, Ingrid Marino, coincide, "en muchos casos, la presencia de sus mascotas produce un cambio visible. Les devuelve serenidad y alivio. Poder despedirse o simplemente compartir unos minutos juntos supone un apoyo emocional que trasciende lo médico".

La Fundación María José Jove es una entidad de referencia en intervenciones asistidas con perros. En colaboración con el CHUAC, desarrolla programas de apoyo emocional en áreas como Psiquiatría, Salud Mental Infanto-Juvenil o Rehabilitación Infantil, así como el programa de ocio hospitalario 'Uniendo Pisadas', destinado a menores ingresados.

La humanización de los entornos hospitalarios es, además, una línea de trabajo prioritaria para la Fundación. En los últimos años ha financiado la creación de un nuevo espacio para familiares de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Marítimo de Oza y la reforma de la sala de descompresión, donde las familias pueden recibir información médica en un entorno más íntimo y respetuoso.

'Con tu mascota' nace de una idea sencilla: cuidar también los vínculos que dan sentido a la vida. En un entorno hospitalario, donde cada detalle cuenta, este programa demuestra que la medicina más avanzada también se complementa con gestos tan cotidianos como el de volver a acariciar al compañero que siempre ha estado ahí.

