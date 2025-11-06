Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ángela González, número 1 de la nueva promoción de la Guardia Civil con 22 años: "Cada día suma"

Logra la mejor nota entre casi 28.000 aspirantes (143,59 puntos) tras poco más de un año de preparación desde su pueblo de Zamora y con una academia online; inicia ahora nueve meses de formación en Baeza.

Con solo 22 años, Ángela González Ramos ha alcanzado un hito: ser la número 1 de la promoción 131 de la Guardia Civil. El pasado 6 de septiembre consiguió la calificación más alta, 143,59 puntos tras baremo, en un proceso al que se presentaron casi 28.000 aspirantes. Su receta, dice, no tiene misterio: “Esfuerzo y dedicación” y una disciplina constante. O, como repite desde el primer día de estudio: “Cada día suma”.

González comenzó a preparar el ingreso hace poco más de un año, desde su pueblo de Zamora y apoyándose en una academia online (Serás). Compatibilizó el entrenamiento intelectual con una planificación muy concreta: seis horas de estudio diarias, foco en los temas más relevantes y muchos test para ajustar el ritmo y detectar debilidades.

Antes de su nota de septiembre, realizó un primer intento que abordó como ensayo para entender el formato y las exigencias del examen.

El 6 de septiembre, el salto

La jornada del examen confirmó lo que ya apuntaban sus simulacros en casa: “Cada día suma”. Según explica, la cifra de 143 puntos estaba en la horquilla que venía obteniendo en las pruebas internas, de modo que el resultado no le sorprendió.

Lo que sí no esperaba era convertirse en la primera de toda la promoción. Ese liderazgo, sin embargo, no la distrae: una vez dentro de la Academia de Baeza, vuelve a ser “una más” entre otros 3.000 aspirantes con plaza.

Su decisión de opositar llegó mientras cursaba el grado de Estudios Globales, etapa en la que descubrió que su vocación pasaba por servir a la ciudadanía. En la última convocatoria, 8.936 mujeres se sentaron a la prueba, el 32,36% del total, y hoy González se erige en un referente para quienes contemplan el servicio público como horizonte.

Su caso demuestra, subraya, que la fórmula “Esfuerzo y dedicación” aplicada cada día funciona.

La número 1 afronta nueve meses de formación en Baeza antes de poder elegir su primer destino como guardia civil en prácticas. El camino, dice, no tiene atajos: planificación, constancia y confianza en el método. El objetivo, el mismo que la llevó a empezar: sumar, día a día, para ponerse al servicio de los demás.

