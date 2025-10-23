El ladrón de la 'piedrecita' atemoriza a un vecindario de Granada por los continuos robos

En las calles del pueblo de San Ildefonso, en Granada, se respira preocupación desde el mes de agosto ante la presencia de un joven que entra en las casas del vecindario. Los vecinos han sufrido múltiples robos desde hace dos años pero en verano los hurtos se vieron incrementados.

Se trata del ladrón de las 'piedrecitas'. Así le han apodado por su estratégica manera de entrar en las casas. Su modus operandi comienza por seleccionar una terraza o balcón que no esté muy alto. El joven lanza pequeñas piedras a las ventanas haciendo ruido en el interior de las viviendas, con el objetivo de averiguar si hay alguien dentro de ellas. Cuando se asegura de que la casa está vacía trepa por la fachada y roba todo lo que tiene a mano. El presunto delincuente no solo entra en las casas, roba también en la calle y en los establecimientos del pueblo.

Los vecinos se movilizan

Los vecinos no aguantan más y han decidido poner en marcha una movilización ciudadana. Han creado grupos de WhatsApp para informar de sus movimientos y facilitar datos del joven. También han logrado fotografiarle por la calle y han empapelado las paredes de las calles del vecindario con su imagen.

Los vecinos de Granada aseguran que en los últimos años salir a la calle es más inseguro: "No puedo ni salir a acariciar a mi perro porque mientras entra el otro". Según el balance de criminalidad del segundo trimestre del año 2025 publicado por el Ministerio del Interior, en la provincia de Granada la criminalidad ha aumentado un 1,6 % respecto al pasado año 2024.

La Policía lo ha arrestado en múltiples ocasiones pero siempre lo ha dejado en libertad por delitos leves. El ladrón coge artículos de poco valor, lo justo para que le dejen libre. Tanto los vecinos como las autoridades están alerta de cualquier novedad y piden a los responsables que endurezcan las leyes.

