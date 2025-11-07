Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Guerra Civil

Un grupo de personas sale a buscar setas y encuentra una granada de la Guerra Civil cerca de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra y el equipo TEDAX intervinieron para retirar el artefacto sin causar daños.

Un grupo de personas buscaban setas y encontraron un explosivo de la Guerra Civil

Un grupo de personas buscaban setas y encontraron un explosivo de la Guerra CivilMossos d'Esquadra

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

Otoño, concretamente en los meses de octubre y noviembre, es la mejor época para salir a buscar setas. Eso fue lo que hicieron un grupo de personas el pasado 2 de noviembre. Habían quedado para inspeccionar por la zona de Els Hostalets de Pierola, en la comarca de L’Anoia, muy cerca de Barcelona.

Con la intención de recolectar para después disfrutarlas en casa, encontraron algo muy distinto: una granada de mano de la Guerra Civil. Ocurrió sobre las cuatro y media de la tarde, cerca de una riera del municipio.

En un primer momento, los buscadores de setas pensaron que podía tratarse de una pieza metálica abandonada, pero al acercarse se dieron cuenta de que aquello no era un objeto común. Y aunque el paso del tiempo y la propia naturaleza había manchado el artefacto, la forma era inconfundible.

Rápidamente avisaron a los Mossos d’Esquadra, quiénes minutos después se personaron en el lugar y confirmaron que, tal y como les habían alertado, se trataba de una granada de mano que llevaba allí más de noventa años, probablemente desde la Guerra Civil.

Ante este tipo de descubrimiento no dudaron en llamar a los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos), para que se hicieran cargo. Estos llegaron poco después y siguieron su protocolo meticuloso.

Aseguraron la zona, impidiendo que nadie se acercara al artefacto por si existía riesgo de explosión. Después, con herramientas diseñadas para este tipo de operaciones, recogieron la granada de manera segura para transportarla a un lugar controlado. Y una vez no hubo peligro se encargaron de destruirla con una detonación controlada, para garantizar que no quedara ningún resto que pudiera suponer un riesgo.

A través de su cuenta de 'X', los Mossos confirmaron que se trababa de una granada de la Guerra Civil: "Unos buscadores de setas encuentran un artefacto explosivo en una zona cercana al río de Hostalets de Pierola. Es una granada de mano de la Guerra Civil y los TEDAX la recogen con seguridad".

No es la primera vez

Este tipo de hallazgos no son tan infrecuentes en Cataluña. Con el paso del tiempo, muchos explosivos de la Guerra Civil permanecen ocultos bajo tierra o entre la vegetación, y las fuertes lluvias o movimientos del terreno pueden hacer que salgan a la superficie. Por ello, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, no tocar ni mover ningún artefacto que parezca sospechoso y alertar al 112.

Hace medio año apareció en la comarca catalana de la Anoia otra granada de mano, concretamente en el municipio barcelonés de Orpí. Y en la localidad de San Cugat del Vallès, una niña llevó a su casa lo que pensaba que era una piedra. Su madre alertó a los Mossos al darse cuenta de que era una granada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Insectos, telarañas, polvo y pelusas: los padres de un colegio de Sevilla alertan de la falta de higiene

Una niña afectada

Publicidad

Sociedad

Una mujer embarazada

Cómo un grupo de mujeres en Vigo logró que la Justicia cerrara webs de gestación subrogada

Un grupo de personas buscaban setas y encontraron un explosivo de la Guerra Civil

Un grupo de personas sale a buscar setas y encuentra una granada de la Guerra Civil cerca de Barcelona

Una niña afectada

Insectos, telarañas, polvo y pelusas: los padres de un colegio de Sevilla alertan de la falta de higiene

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Sevilla

Encuentran el cadáver de un hombre sentado en una silla y atado con una sábana en Sevilla

Un paciente de paliativos con un perro
Cuidados paliativos

Los pacientes de cuidados paliativos de A Coruña ya pueden recibir la visita de sus mascotas en el hospital

Una jugadora de fútbol en una imagen de archivo
En Tenerife

Detenido un entrenador de fútbol femenino por acosar sexualmente a las jugadoras menores de edad

Las víctimas son menores de entre 14 y 17 años y no se descarta que pueda haber más afectadas. El detenido tiene 47 años y es residente en la isla de Tenerife

Atropello mortal a una joven en un paso de peatones de Valencia: el conductor da positivo en cocaína y cannabis
Valencia

Atropello mortal a una joven en un paso de peatones de Valencia: el conductor da positivo en cocaína y cannabis

Una joven de 20 años ha muerto este viernes tras ser atropellada en un paso de peatones en Valencia por un camión de reparto. El conductor, que no ha sido detenido, ha dado positivo en cocaína y cannabis en el test de drogas, aunque negativo en alcohol.

Guardia Civil en Villaluenga de la Sagra.

Investigan a un hombre por matar a más de 100 gatos en Toledo

Desarticulada por primera vez una célula del “Tren de Aragua” asentada en España

Desarticulada por primera vez una célula del “Tren de Aragua” asentada en España

Coche de la Guardia Civil.

Tres detenidos en vecindario por asaltar la vivienda de una octogenaria que se encontraba durmiendo en el interior

Publicidad