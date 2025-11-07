Un grupo de personas sale a buscar setas y encuentra una granada de la Guerra Civil cerca de Barcelona

Otoño, concretamente en los meses de octubre y noviembre, es la mejor época para salir a buscar setas. Eso fue lo que hicieron un grupo de personas el pasado 2 de noviembre. Habían quedado para inspeccionar por la zona de Els Hostalets de Pierola, en la comarca de L’Anoia, muy cerca de Barcelona.

Con la intención de recolectar para después disfrutarlas en casa, encontraron algo muy distinto: una granada de mano de la Guerra Civil. Ocurrió sobre las cuatro y media de la tarde, cerca de una riera del municipio.

En un primer momento, los buscadores de setas pensaron que podía tratarse de una pieza metálica abandonada, pero al acercarse se dieron cuenta de que aquello no era un objeto común. Y aunque el paso del tiempo y la propia naturaleza había manchado el artefacto, la forma era inconfundible.

Rápidamente avisaron a los Mossos d’Esquadra, quiénes minutos después se personaron en el lugar y confirmaron que, tal y como les habían alertado, se trataba de una granada de mano que llevaba allí más de noventa años, probablemente desde la Guerra Civil.

Ante este tipo de descubrimiento no dudaron en llamar a los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos), para que se hicieran cargo. Estos llegaron poco después y siguieron su protocolo meticuloso.

Aseguraron la zona, impidiendo que nadie se acercara al artefacto por si existía riesgo de explosión. Después, con herramientas diseñadas para este tipo de operaciones, recogieron la granada de manera segura para transportarla a un lugar controlado. Y una vez no hubo peligro se encargaron de destruirla con una detonación controlada, para garantizar que no quedara ningún resto que pudiera suponer un riesgo.

A través de su cuenta de 'X', los Mossos confirmaron que se trababa de una granada de la Guerra Civil: "Unos buscadores de setas encuentran un artefacto explosivo en una zona cercana al río de Hostalets de Pierola. Es una granada de mano de la Guerra Civil y los TEDAX la recogen con seguridad".

No es la primera vez

Este tipo de hallazgos no son tan infrecuentes en Cataluña. Con el paso del tiempo, muchos explosivos de la Guerra Civil permanecen ocultos bajo tierra o entre la vegetación, y las fuertes lluvias o movimientos del terreno pueden hacer que salgan a la superficie. Por ello, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, no tocar ni mover ningún artefacto que parezca sospechoso y alertar al 112.

Hace medio año apareció en la comarca catalana de la Anoia otra granada de mano, concretamente en el municipio barcelonés de Orpí. Y en la localidad de San Cugat del Vallès, una niña llevó a su casa lo que pensaba que era una piedra. Su madre alertó a los Mossos al darse cuenta de que era una granada.

