Noticias de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

La victoria de Mamdani en las elecciones a la arcadia de Nueva York, la declaración de Juan Lobato en el juicio al fiscal general y la publicación de las memorias de Juan Carlos I entre las noticias que marcan la jornada hoy, martes 4 de noviembre de 2025.

Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ha ganado las elecciones locales con más del 50% de los votos frente al exgobernador demócrata y candidato independiente, Andrew Cuomo, y al republicano, Curtis Sliwa. Mamdani se convertirá en el primer alcalde musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos.

Declara Juan Lobato

Este martes, el Tribunal Supremo continúa escuchando a testigos en el segundo día del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, El antiguo secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y la actual número dos de la formación regional, Pilar Sánchez Acera, declaran en la tercera jornada del juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Memorias de Juan Carlos I

El rey emérito Juan Carlos I rompe su largo silencio con la publicación de sus memorias, 'Reconciliación', un libro en el que repasa su vida y su reinado de casi cuatro décadas. La obra llega hoy a las librerías de Francia y se publicará en España el próximo 3 de diciembre.

