Noticias de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Ángel Granero
Publicado:

La victoria de Mamdani en las elecciones a la arcadia de Nueva York, la declaración de Juan Lobato en el juicio al fiscal general y la publicación de las memorias de Juan Carlos I entre las noticias que marcan la jornada hoy, martes 4 de noviembre de 2025.

Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ha ganado las elecciones locales con más del 50% de los votos frente al exgobernador demócrata y candidato independiente, Andrew Cuomo, y al republicano, Curtis Sliwa. Mamdani se convertirá en el primer alcalde musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos.

Declara Juan Lobato

Este martes, el Tribunal Supremo continúa escuchando a testigos en el segundo día del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, El antiguo secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y la actual número dos de la formación regional, Pilar Sánchez Acera, declaran en la tercera jornada del juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Memorias de Juan Carlos I

El rey emérito Juan Carlos I rompe su largo silencio con la publicación de sus memorias, 'Reconciliación', un libro en el que repasa su vida y su reinado de casi cuatro décadas. La obra llega hoy a las librerías de Francia y se publicará en España el próximo 3 de diciembre.

Detienen a un hombre por maltratar a su bebé en Vendrell

Los agentes incautan casi nueve toneladas de droga y 37 armas de fuego

Golpe al crimen organizado en la Costa del Sol: desmanteladas siete organizaciones criminales y 55 detenidos

El operativo en una finca rural de Sanlúcar permitió incautar tres fusiles de asalto y munición

Armas de guerra en el Guadalquivir: la Guardia Civil halla un arsenal junto a 1.400 kilos hachís en una 'guardería'

Un joven fumando
Salud en adolescentes

España marca récords mínimos en el consumo de tabaco y cannabis entre jóvenes de 14 a 18

Los hogares sin empleo tienen 34 puntos más de riesgo de pobreza infantil en España, según Funcas
Exclusión social

España, fragmentada: la clase media se contrae y desplaza a muchas familias hacia estratos inferiores

Un tercio de los excluidos severos son menores y más de 2 millones de jóvenes viven atrapados en la precariedad.

Robo de película con alunizaje en un bar de Maspalomas
Robo con violencia

Vídeo: Robo de película con alunizaje en un bar de Maspalomas

"No tenemos ni idea de cuanto se han llevado, eso lo controla la máquina de juego...Se llevaron toda la recaudación de la tragaperras", explica el dueño del bar.

Imagen de un 'sex shop'

Muere un hombre de 83 años en un sex shop de León mientras veía una película en una cabina

Indignación en Tenerife por la tala de un drago, un árbol centenario protegido

Indignación en Tenerife por la tala de un drago, un árbol centenario y protegido

Noelia Vega, la joven que podrá ser madrina en un bautizo

Noelia Vega, una chica con síndrome de Down, finalmente podrá ser madrina de un bautizo en Benacazón

