Encuentran el cadáver de un hombre sentado en una silla y atado con una sábana en Sevilla

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado en la madrugada del domingo en el Polígono Norte de Sevilla. El cadáver se encontraba sentado en una silla, atado con una sábana para que no se cayera, en mitad de la calle Cazalla de la Sierra, según el Diario de Sevilla.

El cuerpo no presentaba signos aparentes de violencia. Todo apunta a que el hombre falleció en el interior de un narcopiso y fue trasladado después al exterior para evitar que la Policía localizara el lugar real del fallecimiento o detectara la actividad ilegal que allí se desarrolla.

Los hechos ocurrieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 2 de noviembre. Un grupo de vecinos alertó al 092 tras descubrir al hombre inmóvil en la vía pública. Agentes de la Policía Local acudieron de inmediato y comprobaron la veracidad del aviso.

Los servicios sanitarios confirmaron la muerte y se activó el protocolo habitual en casos de defunción en la vía pública. Posteriormente, se dio aviso a la comisión judicial y a la Policía Nacional, que realizó una primera inspección ocular y ordenó el levantamiento del cadáver alrededor de las siete de la mañana.

Investigación en marcha

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicó la autopsia. Aunque los resultados no han trascendido, los investigadores descartan, por ahora, una muerte violenta. Las primeras hipótesis apuntan a una sobredosis o a un fallecimiento natural dentro de una vivienda utilizada para el consumo de drogas.

La principal línea de investigación sostiene que el hombre murió en uno de los narcopisos del Polígono Norte y que, tras el fallecimiento, fue colocado en la calle para evitar que la Policía descubriera el punto de venta y consumo.

Antecedentes en la zona

La calle Cazalla de la Sierra, donde apareció el cadáver, es paralela a la conocida Hermano Pablo, una de las más conflictivas del Polígono Norte. En esa vía, la Policía desarrolló hace un año una operación contra el cultivo de marihuana que terminó con varios detenidos y numerosas plantaciones desmanteladas.

