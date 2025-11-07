Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Sevilla

Encuentran el cadáver de un hombre sentado en una silla y atado con una sábana en Sevilla

El cadáver no presentaba signos de violencia. Los agentes sospechan que murió en un narcopiso y fue trasladado al exterior para ocultar el lugar del fallecimiento.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado en la madrugada del domingo en el Polígono Norte de Sevilla. El cadáver se encontraba sentado en una silla, atado con una sábana para que no se cayera, en mitad de la calle Cazalla de la Sierra, según el Diario de Sevilla.

El cuerpo no presentaba signos aparentes de violencia. Todo apunta a que el hombre falleció en el interior de un narcopiso y fue trasladado después al exterior para evitar que la Policía localizara el lugar real del fallecimiento o detectara la actividad ilegal que allí se desarrolla.

Los hechos ocurrieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 2 de noviembre. Un grupo de vecinos alertó al 092 tras descubrir al hombre inmóvil en la vía pública. Agentes de la Policía Local acudieron de inmediato y comprobaron la veracidad del aviso.

Los servicios sanitarios confirmaron la muerte y se activó el protocolo habitual en casos de defunción en la vía pública. Posteriormente, se dio aviso a la comisión judicial y a la Policía Nacional, que realizó una primera inspección ocular y ordenó el levantamiento del cadáver alrededor de las siete de la mañana.

Investigación en marcha

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicó la autopsia. Aunque los resultados no han trascendido, los investigadores descartan, por ahora, una muerte violenta. Las primeras hipótesis apuntan a una sobredosis o a un fallecimiento natural dentro de una vivienda utilizada para el consumo de drogas.

La principal línea de investigación sostiene que el hombre murió en uno de los narcopisos del Polígono Norte y que, tras el fallecimiento, fue colocado en la calle para evitar que la Policía descubriera el punto de venta y consumo.

Antecedentes en la zona

La calle Cazalla de la Sierra, donde apareció el cadáver, es paralela a la conocida Hermano Pablo, una de las más conflictivas del Polígono Norte. En esa vía, la Policía desarrolló hace un año una operación contra el cultivo de marihuana que terminó con varios detenidos y numerosas plantaciones desmanteladas.

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||https://www.whatsapp.com/channel/0029Va6BhYH2phHPnlatwW3b|||can… de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Insectos, telarañas, polvo y pelusas: los padres de un colegio de Sevilla alertan de la falta de higiene

Una niña afectada

Publicidad

Sociedad

Una mujer embarazada

Cómo un grupo de mujeres en Vigo logró que la Justicia cerrara webs de gestación subrogada

Un grupo de personas buscaban setas y encontraron un explosivo de la Guerra Civil

Un grupo de personas sale a buscar setas y encuentra una granada de la Guerra Civil cerca de Barcelona

Una niña afectada

Insectos, telarañas, polvo y pelusas: los padres de un colegio de Sevilla alertan de la falta de higiene

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Sevilla

Encuentran el cadáver de un hombre sentado en una silla y atado con una sábana en Sevilla

Un paciente de paliativos con un perro
Cuidados paliativos

Los pacientes de cuidados paliativos de A Coruña ya pueden recibir la visita de sus mascotas en el hospital

Una jugadora de fútbol en una imagen de archivo
En Tenerife

Detenido un entrenador de fútbol femenino por acosar sexualmente a las jugadoras menores de edad

Las víctimas son menores de entre 14 y 17 años y no se descarta que pueda haber más afectadas. El detenido tiene 47 años y es residente en la isla de Tenerife

Atropello mortal a una joven en un paso de peatones de Valencia: el conductor da positivo en cocaína y cannabis
Valencia

Atropello mortal a una joven en un paso de peatones de Valencia: el conductor da positivo en cocaína y cannabis

Una joven de 20 años ha muerto este viernes tras ser atropellada en un paso de peatones en Valencia por un camión de reparto. El conductor, que no ha sido detenido, ha dado positivo en cocaína y cannabis en el test de drogas, aunque negativo en alcohol.

Guardia Civil en Villaluenga de la Sagra.

Investigan a un hombre por matar a más de 100 gatos en Toledo

Desarticulada por primera vez una célula del “Tren de Aragua” asentada en España

Desarticulada por primera vez una célula del “Tren de Aragua” asentada en España

Coche de la Guardia Civil.

Tres detenidos en vecindario por asaltar la vivienda de una octogenaria que se encontraba durmiendo en el interior

Publicidad