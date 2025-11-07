Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Investigan a un hombre por matar a más de 100 gatos en Toledo

La Guardia Civil atribuye al sospechoso la muerte de medio centenar de felinos en los últimos cuatro meses en Villaluenga de la Sagra

Guardia Civil en Villaluenga de la Sagra.

Guardia Civil en Villaluenga de la Sagra.

Ángel Granero
Publicado:

Agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona) de la Guardia Civil de Illescas investigan a un hombre como presunto autor de un delito de maltrato animal en Villaluenga de la Sagra (Toledo). Según las pesquisas, el sospechoso habría provocado la muerte de unos 50 gatos en los últimos cuatro meses y de más de un centenar a lo largo del último año.

La investigación comenzó tras detectarse la presencia reiterada de gatos muertos en la localidad. Los agentes realizaron una búsqueda activa de testigos y lograron reunir varios testimonios que apuntaban a un posible envenenamiento.

Durante la investigación, los agentes hallaron un cuenco con agua contaminada con trazas de veneno en un parque de Villaluenga de la Sagra. Posteriormente, al registrar la vivienda del investigado, encontraron un recipiente similar en el patio y, junto a él, varios gatos muertos.

Los análisis permitieron identificar dos tipos de veneno distintos, ambos con efectos extremadamente agresivos que provocan una muerte rápida y dolorosa en los animales. Las pruebas confirmaron que los felinos habían ingerido las sustancias en distintos puntos próximos al domicilio del sospechoso y en zonas públicas cercanas.

Para esclarecer los hechos, la Guardia Civil contó con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid. Varios de los animales muertos fueron trasladados a sus instalaciones, donde se les practicó una necropsia que confirmó la presencia de sustancias tóxicas.

