Muere un hombre de 83 años en un sex shop de León mientras veía una película en una cabina

En una de las zonas conocidas por su actividad comercial y de ocio de la ciudad de León, un trágico suceso sucedió el martes pasado el mediodía. Un hombre de 83 años falleció alrededor de las 14.10 horas mientras se encontraba en un sex shop ubicado en la calle Santo Tirso, donde visionaba una película en una de las cabinas del establecimiento.

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en León, fue el propio regente del local quien advirtió que algo no iba bien. Al comprobar que el cliente tardaba en salir y no respondía a sus llamadas, decidió abrir la puerta de la cabina. En ese momento, se encontró con el hombre que estaba inconsciente, por lo que avisó de inmediato a la Policía y a los servicios de emergencia.

Una vez se personaron en el establecimiento, los agentes confirmaron el fallecimiento del hombre. Según las primeras informaciones, todo apunta, a que la muerte se habría producido por causas naturales, aunque las autoridades han ordenado realizar la autopsia en las próximas horas para esclarecer las causas del suceso.

La intervención policial permitió activar el protocolo establecido, y una vez se le tomó declaración al regente y realizaron la gestión del levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de León. Durante el tiempo que duraron las diligencias, el establecimiento erótico permaneció cerrado al público.

Se sentía indispuesto

En septiembre del año pasado, un hombre de 77 años perdió la vida en una tienda de artículos eróticos de la ciudad de Alicante. Se sentía indispuesto mientras paseaba por la calle Segura. por lo que entró para pedir ayuda.

Apenas unos instantes después de cruzar la puerta del establecimiento, se desplomó en el suelo frente a la encargada. Inmediatamente, la responsable del local alertó con los servicios de emergencia e informó del grave estado del cliente.

Al lugar llegaron una ambulancia del Soporte Vital Básico (SVB) y otra unidad del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU). Los equipos sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de salvarle la vida, aunque, a pesar de los esfuerzos, solo pudieron confirmar su fallecimiento en el mismo punto donde había caído. El cuerpo fue posteriormente trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante.

