Atropello mortal a una joven en un paso de peatones de Valencia: el conductor da positivo en cocaína y cannabis

Una joven de 20 años ha muerto este viernes tras ser atropellada en un paso de peatones en Valencia por un camión de reparto. El conductor, que no ha sido detenido, ha dado positivo en cocaína y cannabis en el test de drogas, aunque negativo en alcohol.

Paula Hidalgo
Publicado:

Una joven de 20 años ha muerto este viernes por la mañana tras ser atropellada en un paso de peatones por un camión de reparto. El accidente se ha producido alrededor de las 6:00 horas de la mañana en el cruce entre las calles Hernández y Lázaro y Valle de la Ballestera, en Valencia. Según las primeras investigaciones, la joven cruzaba correctamente por un paso de peatones con el semáforo en verde cuando ha sido arrollada por un camión que giraba y cuyo conductor, al parecer, no la vio.

Varias patrullas de la Policía Local y de la Policía Judicial de Tráfico se desplazaron hasta el lugar, junto con una ambulancia del SAMU, que solo han podido confirmar la muerte de la joven. También ha tenido que intervenir los Bomberos de Valencia para liberar el cuerpo de la víctima.

El conductor, investigado por homicidio imprudente

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que el conductor del camión ha dado positivo en cocaína y cannabis en el test de drogas realizado tras el accidente, aunque negativo en la prueba de alcoholemia. Los agentes han abierto una investigación por un presunto delito de homicidio imprudente, aunque el camionero no ha sido detenido.

Según las mismas fuentes, pese al positivo, el conductor no presentaba síntomas de encontrarse bajo los efectos de las drogas en el momento del atropello. En ese caso, explican, podría tratarse de consumo previo, ya que algunos compuestos permanecen en el organismo durante varios días. Las diligencias pasarán ahora a disposición judicial, que decidirá las medidas a adoptar.

