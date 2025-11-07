Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
En Tenerife

Detenido un entrenador de fútbol femenino por acosar sexualmente a las jugadoras menores de edad

Las víctimas son menores de entre 14 y 17 años y no se descarta que pueda haber más afectadas. El detenido tiene 47 años y es residente en la isla de Tenerife

Una jugadora de fútbol en una imagen de archivoEFE

Gracia López
Las acosaba con insinuaciones sexuales a través de mensajes de texto enviados por el teléfono móvil pero también les hacía comentarios impropios durante los entrenamientos y los partidos. La investigación se inició tras recibir información relacionada con este grave delito. Inmediatamente se puso en marcha una operación con el objetivo de proteger a las víctimas menores de edad y poder esclarecer los hechos lo antes posible.

Tras varias gestiones y en un periodo de tiempo muy corto, en apenas unos días, los agentes de la Guardia Civil pudieron obtener los indicios y pruebas necesarios para averiguar cómo actuaba el presunto agresor sexual.

Se trata de un hombre de 47 años de edad y residente en la isla de Tenerife y está acusado de un delito de acoso sexual cometido durante el tiempo que estuvo vinculado a un club de fútbol femenino en el que estuvo ejerciendo como entrenador hasta hace tan solo unos días, cuando fue detenido.

Operación "Trainer"

En el marco de la operación “Trainer”, desarrollada por los agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Mujer y Menor de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, pudieron averiguar que el acusado enviaba mensajes de texto fuera de tono a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Pero no se conformaba con ello sino que además también lo hacía personalmente durante los partidos y entrenamientos. Profería insinuaciones de carácter sexual y fuera de tono a las jugadoras mientras estaban en pleno juego.

Con todas las pruebas en su poder, los agentes pudieron identificar, localizar y detener al presunto autor que ya ha sido puesto a disposición del juez. Ya son varias las menores de edad afectadas, pero la Guardia Civil no descarta que pueda haber más víctimas ya que el detenido llevaba varios años relacionado con la entidad deportiva siempre en la sección femenina, aunque no ha sido hasta esta temporada cuando ha ejercido como entrenador.

En el equipo están consternados con esta noticia y han prestado su total colaboración con los agentes y con la investigación y ya han tomado todas las medidas necesarias en el marco del protocolo de protección del menor y apoyo a los progenitores de las víctimas

