Efemérides de hoy 7 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 7 de noviembre?

El 7 de noviembre de 2010, el papa Benedicto XVI consagra a la Sagrada Familia con la dignidad de basílica menor. Tras la visita del papa, la obra de arte modernista diseñada por Antoni Gaudí quedaba autorizada a la celebración de misas. Barcelona recibió con los brazos abiertos al pontífice, miles de ciudadanos se concentraron alrededor del templo a la espera de poder ver con sus propios ojos al líder de la Iglesia católica. Después de rociar con agua bendita las paredes, el pontífice estrenó la capilla al realizar el primer culto del que 6.500 afortunados pudieron ser testigos.

Un 7 de noviembre, pero de 1990, nace David de Gea, futbolista español. Formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, de Gea debutó con tan solo 18 años contra el Oporto en un partido de la Liga de Campeones de la UEFA después de que el portero titular, Roberto Jiménez Gago, se lesionara. Aunque el marcador terminara con un 2-0 para los portugueses, de Gea no bajaría los brazos y aprovecharía la oportunidad que se le había otorgado.

Consolidado como el ‘1’ colchonero, la temporada 10-11 sería una de las figuras claves en los triunfos rojiblancos. En esa temporada conquistarían la Supercopa de Europa y la Europa League. Estas grandes actuaciones llamarían la atención de uno de los clubs más grandes del continente, el Manchester United. Los diablos rojos contrarían sus servicios en junio de 2011. Con él en la portería, el United obtendría la que es hasta el momento la última Premier League que han conseguido los de Manchester. Fue el portero de la Selección Absoluta Española en el mundial de Brasil 2014 y el de Rusia 2018.

¿Qué pasó el 7 de noviembre?

1822.- El poeta Manuel José Quintana inaugura la Universidad de Madrid, denominada Universidad Central y después Universidad Complutense.

1886.- La esclavitud es abolida en Cuba.

1921.- El partido Nacional Fascista italiano se funda en Roma a instancia de Benito Mussolini.

1929.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) abre sus puertas al público.

1978.- El político español Felipe González es nombrado vicepresidente de la Internacional Socialista.

1987.- El español Federico Mayor Zaragoza es elegido director general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESO).

1993.- El brasileño Ayrton Senna gana el Gran Premio de Australia, su último triunfo antes de fallecer el 1 mayo de 1994 en el Gran Premio de San Marino.

1998.- Aterriza el transbordador espacial Discovery, tras nueve días de histórica misión, en la que uno de los siete tripulantes es John Glenn, de 77 años, el hombre de más edad en viajar al espacio y Pedro Duque el primer astronauta español en realizar una misión espacial.

2001.- Sale el último número de ‘Diario 16’, uno de los periódicos españoles más simbólicos de la democracia, que permaneció durante 25 años.

2013.- El tifón "Haiyan", de categoría 5, deja en Filipinas 6.009 muertos, 27.022 heridos y 1.770 desaparecidos.

¿Quién nació el 7 de noviembre?

1867.- Marie Curie, química polaco-francesa.

1913.- Albert Camus, escritor francés.

1929.- Jesús Polanco, empresario español de medios informativos.

1940.- Antonio Skarmeta, escritor chileno.

1943.- Miguel Ángel Rellán, actor español.

1963.- Miguel Ángel Oliver, periodista español.

¿Quién murió el 7 de noviembre?

1823.- Rafael del Riego, general español.

2000.- Ingrid Suecia, fue reina consorte de Dinamarca.

2001.- Delia Garcés, actriz argentina.

2003.- Juanjo Menéndez, actor español.

2016.- Leonard Cohen, cantautor y poeta canadiense.

2019.- Margarita Salas, investigadora y científica española.

2024.- Ana María Lajusticia, química española.

¿Qué se celebra el 7 de noviembre?

Hoy, 7 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Física Médica.

Horóscopo del 7 de noviembre

Los nacidos el 7 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 7 de noviembre

Hoy, 7 de noviembre, se celebran los santos Ernesto, Godofredo, Florencio, Amaranto y Aquiles.