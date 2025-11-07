Insectos, telarañas, polvo y pelusas: los padres de un colegio de Sevilla alertan de la falta de higiene

Los padres del colegio Jacarandá en Sevilla Este denuncian falta de limpieza en el centro. Los niños tienen que convivir con telarañas, polvo, pelusas y suciedad en los baños. Según han explicado algunas familias, este abandono se debe a la falta de trabajadores en un centro que abarca 650 alumnos y 57 profesores: "faltan operarios, tiene que haber cinco y solo hay dos", explica un padre a las puertas del colegio.

Los dos operarios de limpieza no dan a basto con todas las instalaciones y resulta prácticamente imposible que el entorno se mantenga limpio y saludable.

Presencia de insectos

Esta situación de insalubridad favorece la aparición de insectos. Algunos padres aseguran que sus hijos llegan a casa con picaduras. En el caso de Pilar, tuvo que llevar a su hija al médico para que le mandaran un tratamiento después de volver de las clases con ronchas en la piel. Un problema que se agrava en los niños que tienen alergias o problemas respiratorios. Las familias están preocupadas por las condiciones en las que se encuentra el colegio y reclaman una solución urgente : “necesitamos una limpieza continua y de calidad”, pide uno de los padres.

Aseos en mal estado

Los aseos son otro de los problemas principales, el AMPA ha distribuido algunas fotografías donde se puede apreciar la falta de higiene e incluso algunos retretes fuera de servicio: "le da asco ir al baño porque está muy sucio y los vaters huelen muy mal", cuenta una de las madres, cuya hija ha llegado a tener hasta infección de orina debido a las deficiencias higiénicas. Señalan que algunos niños incluso se aguantan las ganas de ir al baño hasta llegar a casa.

La Asociación de Madres y Padres reclama al Ayuntamiento de Sevilla que refuercen el servicio de limpieza, ya que consideran que el deterioro progresivo del colegio no solo está afectando al bienestar de los alumnos, si no también al de los profesores. Por su parte, el Ayuntamiento asegura que ya han reforzado el equipo de limpieza de los centros educativos de la ciudad: "estamos gestionando la cobertura de 30 vacantes más en el servicio", añade la misma fuente. Sin embargo, Rocío Mesa, portavoz del AMPA, garantiza que todavía no han llegado refuerzos al CEIP Jacaranda y que siguen estando dos peones para todo el centro.

Los ampas de diferentes centros de Sevilla se han reunido esta semana, ya que este problema lo están sufriendo más colegios de la ciudad. Las familias advierten que si la situación de dejadez continúa, procederán a realizar una concentración para exigir soluciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.