Un joven transexual inicia un crowdfunding para poder someterse a una mastectomía: "Quiero tener confianza en mí mismo"

Guillem es un joven 'trans' de 21 años que lleva desde hace unos meses tratándose hormonalmente. Su objetivo es visibilizar la realidad de gays, lesbianas, trans y bisexuales y apoyar a todos aquellos que como él, "se miran en el espejo y no se encuentran". Explica que, un día, decidió que "era el momento de decir bien alto quién era".

Sin embargo, ahora llega otra fase en su proceso, y para ella ha pedido ayuda. A través de la página 'Go Fund Me', Guillem explica que se ha preguntado si podría llevar a cabo su "Top surgery", una mastectomía, debido al alto coste de la cirugía.

"No tengo planeado operarme en un futuro cercano, ni tampoco sé con quién operarme, ya que no dispongo de fondos ni ahorros para ello. Las listas en la Seguridad Social son eternas, y los resultados nada esperanzadores. Es por ello que he decidido iniciar este plataforma. Obviamente, quiero poder aportar por mí mismo la gran parte del dinero que ésta conlleve, pero necesito ayuda. Vuestra ayuda". Este es parte del texto que acompaña el vídeo en el que explica quién es él, por lo que ha pasado, y lo que aún le queda.

Guillem ha reunido hasta ahora 155 euros, pero lo importante es lo que busca transmitir con su mensaje y sus vídeos en la red. "Quiero tener confianza en mí mismo, con mi cuerpo y que la gente vea que quien cree en sí mismo, lo consigue. Tengo la suerte de tener apoyo de amigos y de mi pareja, y espero poder obtener los fondos necesarios para esta cirugía. Y también para poder servir a los demás".

Por último, lanza el mensaje "más importante" que quiere transmitir, y es el de "tolerancia a las generaciones que vengan detrás".