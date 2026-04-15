Un joven de Mundaka rescata a un surfista atrapado en la corriente: "O entrábamos o se ahogaba"

Oskar Hernández lleva toda la vida surfeando las olas de Mundaka pero nunca había tenido que entrar a sacar a un "compañero". El joven de 22 años, salvó la vida de un surfista brasileño que estaba siendo arrastrado por la corriente. "Había mala mar y fui al puerto a ver si podía meterme a coger olas. Cuando llegué tres chicos me dijeron que un surfista estaba en apuros".

Oskar ha sido socorrista y enseguida detectó que el hombre permanecía tumbado boca abajo sobre la tabla y no se movía. No se lo pensó dos veces y subió a casa a coger la tabla para entrar a por él.

Se acercó al surfista remando mientras pensaba en cómo remolcarlo hasta la orilla. Esteban un amigo de Oskar acababa de salir del agua y le echó una mano. "le lancé el "invento" -la cuerda con la que los surfistas se aseguran al cuerpo la tabla-, pero no era capaz de cogerlo. No me contestaba a nada, estaba en shock, sólo dijo que le dolía el hombro porque se había golpeado con la tabla" El brasileño seguía sin reaccionar y entre los dos consiguieron arrastrarle hasta la rampa del puerto. Allí le esperaba una ambulancia. El joven está convencido de que si no llegamos a entrar a por él se hubiera ahogado arrastrado por la corriente.

En Mundaka, Oskar es ahora un héroe. Vecinos, amigos y familia están orgullosos de su valentía y él asegura que "volvería a hacerlo sin dudarlo". Pero se lamenta de que la "moda del surf y las redes sociales" están haciendo que personas que no tienen experiencia y no controlan las corrientes ni las playas se pongan en peligro.

Mundaka es una zona peligrosa por las corrientes y su famosa ola izquierda supone un reto incluso para surfistas experimentados.

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