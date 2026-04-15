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Un joven de Mundaka rescata a un surfista atrapado en la corriente: "O entrábamos o se ahogaba"

Oskar, de 22 años, salvó la vida de un surfista brasileño que estaba siendo arrastrado por las olas en un día de mala mar. Utilizó la cuerda de la tabla para remolcarle.

Un joven de Mundaka rescata a un surfista atrapado en la corriente: "O entrábamos o se ahogaba"

Un joven de Mundaka rescata a un surfista atrapado en la corriente

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Paula Rioz
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Oskar Hernández lleva toda la vida surfeando las olas de Mundaka pero nunca había tenido que entrar a sacar a un "compañero". El joven de 22 años, salvó la vida de un surfista brasileño que estaba siendo arrastrado por la corriente. "Había mala mar y fui al puerto a ver si podía meterme a coger olas. Cuando llegué tres chicos me dijeron que un surfista estaba en apuros".

Oskar ha sido socorrista y enseguida detectó que el hombre permanecía tumbado boca abajo sobre la tabla y no se movía. No se lo pensó dos veces y subió a casa a coger la tabla para entrar a por él.

Se acercó al surfista remando mientras pensaba en cómo remolcarlo hasta la orilla. Esteban un amigo de Oskar acababa de salir del agua y le echó una mano. "le lancé el "invento" -la cuerda con la que los surfistas se aseguran al cuerpo la tabla-, pero no era capaz de cogerlo. No me contestaba a nada, estaba en shock, sólo dijo que le dolía el hombro porque se había golpeado con la tabla" El brasileño seguía sin reaccionar y entre los dos consiguieron arrastrarle hasta la rampa del puerto. Allí le esperaba una ambulancia. El joven está convencido de que si no llegamos a entrar a por él se hubiera ahogado arrastrado por la corriente.

En Mundaka, Oskar es ahora un héroe. Vecinos, amigos y familia están orgullosos de su valentía y él asegura que "volvería a hacerlo sin dudarlo". Pero se lamenta de que la "moda del surf y las redes sociales" están haciendo que personas que no tienen experiencia y no controlan las corrientes ni las playas se pongan en peligro.

Mundaka es una zona peligrosa por las corrientes y su famosa ola izquierda supone un reto incluso para surfistas experimentados.

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