José Ortega Cano tendrá que ingresar en prisión

La Audiencia Provincial de Sevilla confirma la sentencia de dos años y medio de prisión para Ortega Cano por un delito de homicidio y otro contra la seguridad vial. Pero además incorpora un tercero: conducir bajo los efectos del alcohol. Triplicaba la tasa máxima permitida cuando chocó hace dos años contra el coche de Carlos Parra que murió en el accidente. 'Podemos decir ya que el señor Ortega Cano iba bebido el día del suceso', dice Andrés Avelino, abogado del conductor fallecido.

De este último delito fue absuelto en un primer momento por el Juzgado de lo Penal número 6 ya que entendían que no se podía garantizar la cadena custodia de la sangre que se extrajo a Ortega Cano en el hospital. Ahora la Audiencia da por válida esta prueba de alcoholemia. 'La viuda se encuentra aliviada por la sentencia', dice Andrés Avelino. 'No, no son buenas noticias'. Lo decía el abogado de Ortega Cano después de conocer la sentencia.

Ahora sus esfuerzos se centrarán en evitar que el ex torero entre en la cárcel; para ello presentarán un recurso y la petición de indulto. 'Presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y en paralelo solicitaremos su indulto', cuenta Enrique Trebolle, abogado de José Ortega Cano.

El informe realizado por la Guardia Civil del accidente aseguraba que el todoterreno de Ortega Cano circulaba a 125 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90, invadió el carril contrario y chocó de forma terrible contra el vehículo de Carlos Parra que falleció al instante.