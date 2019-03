José Ortega Cano no se pronuncia sobre las declaraciones de la viuda de Carlos Parra

El torero José Ortega Cano muestra una notable mejoría física.Lejos quedan ya aquellas imágenes de un Ortega extremadamente delgado y débil que se movía en silla de ruedas. El diestro ya camina de pie y no necesita la silla de ruedas para moverse, sino que lo hace en unas muletas. Su mejoría también se muestra en sus palabras ya que dice sentirse "un poco mejor". "Intento tener ánimo", asegura Ortega Cano.

La viuda de Carlos Parra, el conductor que falleció en el accidente de tráfico en el que se vio implicado el torero, ha concedido una entrevista en Espejo Público en la que asegura que sentía "rabia por lo ocurrido". Preguntada por un posible perdón al torero José Ortega Cano, Manoli, la viuda de Carlos Parra aseguraba: "No perdonaré, el perdón no".



El diestro José Ortega Cano ha sido preguntado por las palabras que ha vertido la viuda del fallecido Carlos Parra y no ha querido hacer declaraciones al respecto. Sí ha comentado que le gustaría "estar bien del todo" aunque sabe que tiene que "adaptarse a las circunstancias".