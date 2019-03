José Bretón: "Soy la persona más dócil, soy feliz teniéndole preparadas las cosas a mi mujer"

16 de febrero, en los juzgados de Córdoba José Bretón se enfrenta al juez por segunda vez. El magistrado quiere aclarar algunos datos antes de decidir si le mantiene en prisión. Bretón se esfuerza en aclarar que era un buen marido y mejor padre de familia.

"Yo soy la persona más dócil, soy feliz teniéndole preparadas las cosas a mi mujer, teniendo a los niños arrreglados, que me vean llevándolos al médico o a la guardería y que la gente diga: 'qué padre más bueno'", explica Bretón en la grabación.

Una imagen muy diferente a la que tenía de él el psicólogo que recomendó a su mujer la separación. "El psicólogo le había dicho que rompiera directamente conmigo, que me cerrara todas las puertas, que se divorciara y no me diera opción ninguna, que era un lobo disfrazado de cordero y un psicópata oculto", insistía ante el juez.

Bretón niega la imagen que de él se ha dado como un individuo maniático y elogia la educación que da a sus hijos. "Que no me pongan a mi que yo estoy como metido en una urna, o como ahora me han querido poner en la prisión que dicen que yo gasto rollos y rollos de papel porque llevo las manos envueltas en papel higiénico para tocarlo todo. Lo único que me ha dicho siempre el psicólogo es que las pautas que tengo de limpieza son muy buenas y que se las inculque a los niños", justificaba.

Tras esta declaración el juez confirmó la prisión de Bretón. Los niños llevan más de siete meses desaparecidos.