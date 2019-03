José Bretón: "Me parece increible que al día de hoy no sepamos dónde están mis niños"

José Bretón, acusado de asesinar a sus dos hijos el 8 de octubre de 2011, ha manifestado en su turno de palabra antes de acabar el juicio que le parece "increíble" que hoy, justo 21 meses después del suceso, no se sepa donde están sus hijos.

Tras los informes finales presentados por el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa, Bretón ha tomado la palabra y se ha declarado "inocente de los hechos que me quieren imputar". El acusado ha querido "agradecer" a la acusación particular que le haya "facilitado la defensa" al hacer contradicciones que, a su juicio, no se han producido.

Finalmente, Bretón ha recordado que a los cinco meses del suceso, la madre de los menores apuntó que no se sabía nada de los niños y que hoy, 21 meses después del suceso le parece "increíble que no sepamos donde están mis hijos", ha concluido.