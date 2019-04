Javier Barbero, concejal de Seguridad de Madrid, dice que no va a dimitir por los disturbios en Lavapiés porque su actuación fue "correcta"

El delegado madrileño de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha asegurado que no va a dimitir por los incidentes del pasado jueves en Lavapiés aunque se lo pida la oposición o los sindicatos porque su actuación fue "correcta", al margen de que haya "cosas discutibles" como la gestión comunicativa.

"Yo no voy yo no voy a dimitir por algo que creo que ha sido correcto", ha dicho el edil responsable de la Policía Municipal, que ha admitido que "desde el punto de vista técnico pueden ser discutibles" algunos elementos relacionados con la comunicación que no obstante, ha dicho, "se dio antes de 24 horas".

Barbero se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas a las puertas del salón de plenos, donde el PP pedirá su cese, Ciudadanos una comisión de investigación y el PSOE "responsabilidades" por su gestión de los disturbios que tuvieron lugar la pasada semana en el céntrico barrio madrileño tras la muerte del senegalés Mmame Mbaye, de 34 años, a causa de un paro cardíaco.

También cuatro de los cinco sindicatos que representan a los agentes de la Policía Municipal han exigido respeto al Consistorio tras lo ocurrido el jueves pasado en el barrio de Lavapiés ya que no se sienten valorados por el equipo de Gobierno, y han pedido además la dimisión del edil.

Sobre las críticas por la tardanza del Ayuntamiento de Madrid en informar de que la Policía Municipal no intervino en la muerte del senegalés que se dedicaba a la muerte ambulante, Javier Barbero ha dicho hoy que "había muchas informaciones" contradictorias y una de ellas "procedía de la Jefatura de la Policía Nacional".

"Lo que hicimos fue un ejercicio de prudencia, precisamente porque había estaba el ambiente muy caldeado y era muy importante ser prudentes en el ámbito comunicativo", ha dicho el delegado.

El Ayuntamiento de Madrid informó de que la Policía Municipal no había intervenido en la muerte del senegalés 20 horas después de producirse, y después de que tuviesen lugar en Lavapiés altercados que se saldaron con diez heridos y seis detenidos. La investigación abierta sobre los sucesos de ese día todavía no ha concluido, según ha dicho a los periodistas Barbero.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, citó a su edil de Seguridad, Javier Barbero, y a la cúpula de la Policía Municipal para establecer en una reunión "criterios para mejorar la coordinación" en sus actuaciones tras los disturbios.

Hoy, los sindicatos policiales han denunciado que la cúpula policial dio orden de no patrullar en Lavapiés, unas afirmaciones sobre las que la Policía Municipal ha asegurado que los agentes patrullan preventivamente por ese barrio con normalidad, aunque en algunas ocasiones, como ayer por la tarde, se han dado órdenes diferentes para momentos concretos, y además desde los disturbios de la semana pasada hay un refuerzo de la seguridad.