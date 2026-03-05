Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Santander

Localizan el cuerpo de Elena, la joven de Guadalajara desaparecida en la zona donde se rompió la pasarela de la playa de El Bocal en Santander

El delegado del Gobierno de Cantabria lo ha confirmado a través de 'X'.

Contin&uacute;a el dispositivo de b&uacute;squeda para dar con el desaparecido en el accidente de Santander

Continúa el dispositivo de búsqueda para dar con el desaparecido en el accidente de SantanderEFE

Publicidad

El pasado martes se rompió una pasarela en la playa de El Bocal en Santander que provocó la muerte de cinco jóvenes. Sin embargo, las autoridades buscaban a una chica desaparecía que estaba con el grupo de personas que había fallecido.

Este jueves, la delegación del Gobierno cántabro ha comunicado la aparición de un cuerpo en la zona del incidente. En un mensaje en 'X', el delegado Pedro Casares, ha confirmado que se trata de Elena, la joven desaparecida. . "Todo nuestro cariño para su familia y amistades. Gracias a los efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el 112 Cantabria, Protección Civil y Salvamento Marítimo", ha añadido Casares.

El día del incidente se desplazaron los agentes del GEO y un dron subacuático para ayudar en las labores del búsqueda. Según han señalado a EFE fuentes del operativo, ha sido uno de estos agentes quien ha localizado el cuerpo.

Por su pare, la joven de 19 años de Álava que resultó herida se encuentra en el hospital de Valdecilla en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero su vida no corre peligro.

Toso ocurrió cuando un grupo de siete estudiantes cayeron al vacío por la pasarela que llevaba desde 2017 sin mantenimiento. Cinco de ellos han fallecido, otra fue rescatada al quedarse en una grieta atrapada, mientras que buscaban a la última persona: una joven guadalajareña

Ante el mal estado que presentaba la pasarela, los vecinos alertaron de 24 horas antes del derrumbe. El Ayuntamiento de Santander ha solicitado a la Policía Local un informe para esclarece por qué no se tomaron medidas tras el aviso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La pasarela de Santander que provocó la muerte de cinco personas llevaba sin mantenimiento desde 2017

Continúa la búsqueda de la jóven desaparecida

Publicidad

Sociedad

El Gobierno insiste en que "todos queremos que se sepa qué ocurrió" en Adamuz

La investigación del accidente de Adamuz entra en una fase clave: abren las cajas negras de los trenes

Tumor cáncer

Un estudio revela el papel de las hormonas del estrés en la formación de metástasis

Continúa el dispositivo de búsqueda para dar con el desaparecido en el accidente de Santander

Localizan el cuerpo de Elena, la joven de Guadalajara desaparecida en la zona donde se rompió la pasarela de la playa de El Bocal en Santander

Detenido en Granada un hombre buscado por un delito de agresión sexual a un menor
GRANADA

Detenido en Granada un hombre buscado por un delito de agresión sexual a un menor

Imagen de archivo de un caniche
En Nigrán

Tiene que decidir entre su perro o su casa porque una norma de la comunidad de propietarios prohíbe tener mascotas

Continúa la búsqueda de la jóven desaparecida
SANTANDER

La pasarela de Santander que provocó la muerte de cinco personas llevaba sin mantenimiento desde 2017

La tragedia se pudo haber evitado, los vecinos ya habías alertado del mal estado siendo el último aviso 24 horas antes del fatal accidente.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 5 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 5 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Muere Hugo Chávez, presidente de Venezuela

Efemérides de hoy 5 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 5 de marzo?

Consulta de médico

Sancionado un médico en Vigo por entrar en el expediente de un paciente para invitarla "a tomar una caña"

Uno de los jóvenes fallecidos en la pasarela de Santander es de Almería

"La parte derecha se movía bastante": las quejas de los vecinos sobre el mantenimiento de la pasarela que se derrumbó en Santander

Publicidad