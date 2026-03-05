Localizan el cuerpo de Elena, la joven de Guadalajara desaparecida en la zona donde se rompió la pasarela de la playa de El Bocal en Santander

El pasado martes se rompió una pasarela en la playa de El Bocal en Santander que provocó la muerte de cinco jóvenes. Sin embargo, las autoridades buscaban a una chica desaparecía que estaba con el grupo de personas que había fallecido.

Este jueves, la delegación del Gobierno cántabro ha comunicado la aparición de un cuerpo en la zona del incidente. En un mensaje en 'X', el delegado Pedro Casares, ha confirmado que se trata de Elena, la joven desaparecida. . "Todo nuestro cariño para su familia y amistades. Gracias a los efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el 112 Cantabria, Protección Civil y Salvamento Marítimo", ha añadido Casares.

El día del incidente se desplazaron los agentes del GEO y un dron subacuático para ayudar en las labores del búsqueda. Según han señalado a EFE fuentes del operativo, ha sido uno de estos agentes quien ha localizado el cuerpo.

Por su pare, la joven de 19 años de Álava que resultó herida se encuentra en el hospital de Valdecilla en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero su vida no corre peligro.

Toso ocurrió cuando un grupo de siete estudiantes cayeron al vacío por la pasarela que llevaba desde 2017 sin mantenimiento. Cinco de ellos han fallecido, otra fue rescatada al quedarse en una grieta atrapada, mientras que buscaban a la última persona: una joven guadalajareña

Ante el mal estado que presentaba la pasarela, los vecinos alertaron de 24 horas antes del derrumbe. El Ayuntamiento de Santander ha solicitado a la Policía Local un informe para esclarece por qué no se tomaron medidas tras el aviso.

