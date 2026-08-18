Interior cifra en 2.168 los menores de edad identificados en Ceuta

La Policía Nacional ha localizado, identificado y puesto a disposición del Gobierno regional en Ceuta a 2.168 menores de edad. Según datos oficiales, este es el numero de menores no acompañados que hasta ahora han sido identificados y registrados para iniciar el procedimiento de acogida.

Concretamente son 270 más del número difundido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hace cinco días. El titular de Interior dio la anterior cifra oficial tras una reunión mantenida con la Delegación del Gobierno de Ceuta, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que tienen como prioridad la filiación de los menores, para lo que además anunció un refuerzo de la plantilla.

No descartan ampliar nuevas plazas

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no descarta que las 1.500 nuevas plazas que se habilitarán con la instalación de cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria en Ceuta, cuyos trabajos ya han comenzado, se puedan ampliar a 4.000.

"Efectivamente", ha respondido la ministra y, aunque inmediatamente ha matizado que no quería "poner un techo", ha asegurado que "en total pueden dar cabida a más plazas". Saiz ha asegurado no manejar los datos de cuántos migrantes, tanto adultos como menores, permanecen en Ceuta, aunque ha dado la cifra de que se están repartiendo en torno a 4.000 kits alimentarios cada día.

Save the Children pide garantizar asilo

Save the Children ha pedido este martes garantizar el acceso al procedimiento de asilo a los menores migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros el 30 y 31 de julio.

En este sentido, la organización ha recordado que entre los menores que llegan solos a España hay niños y adolescentes que pueden estar huyendo de conflictos armados, persecución o graves vulneraciones de derechos humanos en sus países de origen. Por ello, considera "fundamental" que se les informe de su derecho a solicitar protección internacional y se les derive al procedimiento correspondiente cuando existan indicios de necesidad de protección.

Según la ONG, entre los adolescentes que permanecen en Ceuta hay jóvenes procedentes de países afectados por conflictos y "graves crisis humanitarias", como Sudán o Chad. Asimismo, ha afirmado que algunos han atravesado países como Chad, Libia, Argelia y Marruecos antes de llegar a España, en recorridos de más de un año.

De la misma manera, Save the Children ha reclamado que todos los menores reciban información "clara", adaptada a su edad y en un idioma que puedan comprender sobre su derecho a solicitar protección internacional.