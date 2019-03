Un incendio en Santa Coloma de Gramenet causa un muerto y tres heridos

Una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas, todas de la misma familia, en un incendio ocurrido esta madrugada en una vivienda de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), han informado los Bomberos de la Generalitat.



El fallecido es uno de los hijos de la familia que habitaba el piso afectado por el fuego, y los heridos son el padre, la madre y otro hijo, que han sufrido quemaduras de diversa gravedad y que han sido trasladados al Hospital de la Vall d'Hebrón de Barcelona y Can Ruti de Badalona (Barcelona).



Las mismas fuentes han señalado que el fuego se inició poco antes de las tres de la madrugada en el ático cuarto del número 56 de la calle Verdi de esta localidad, en un inmueble de cuatro plantas, y que en las tareas de extinción han participado seis dotaciones de los Bomberos, que en media hora han logrado extinguir el incendio.



A consecuencia del incendio los Bomberos han confinado a los vecinos del inmueble en sus domicilios, como medida de seguridad, mientras los que habían desalojado su vivienda han podido volver a sus casas pasadas las seis de la madrugada, ya que la estructura del edificio no ha resultado afectada por el fuego.



No obstante, los vecinos de la planta superior, así como dos de la tercera planta no podrán habitar sus pisos por el momento, ya que han resultado afectados por el agua.