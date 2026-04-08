Estabilizado el incendio forestal en Tibi (Alicante)

Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han dado por estabilizado el incendio que desde el martes por la tarde se declaró en las faldas del Maigmó, en Tibi, una zona de difícil acceso. Desde primera hora de la mañana están trabajando dos medios aéreos para continuar con las tareas de extinción.

Sobre el terreno están trabajando ocho dotaciones del Consorcio y cinco bomberos forestales. Todavía se desconocen las causas del incendio. Se detectaron tres focos desde el primer momento. Fue un testigo en bicicleta el que alertó de que había tres columnas de humo simultáneas, por lo que se investiga si puede ser intencionado.

El aviso del fuego se dio a las 17:16 horas del martes. En ese momento el Consorcio de Bomberos activó el operativo. Mandaron un helicóptero de dirección de incendios que detectó los tres focos simultáneos en una zona conocida como Racó de la Creu. Al tratarse de un lugar de difícil acceso se desplegó un amplio dispositivo con seis medios aéreos y efectivos terrestres de varios parques de la zona antes de caer el sol. Esa primera actuación fue clave para contener el avance de las llamas.

La prioridad de los servicios de extinción ha sido evitar que se siguieran propagando las llamas y perimetrarlo. Esperan poder darlo por controlado en las próximas horas.

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