El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, a pleno rendimiento contra los incendios

Murcia, Huelva, Pamplona, Huesca. El verano no ha hecho más que comenzar, pero en pocas semanas ya se han registrado numerosos incendios por distintos puntos de nuestro país. En las labores de extinción de los fuegos más agresivos participan siempre los aviones del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio. Los llamados 'apagafuegos'.

Diez aeronaves anfibias desplegadas en ocho bases

Se mantienen en alerta durante todo el año, aunque es en verano cuando su actividad se intensifica, con motivo de la campaña especial contra incendios que comienza el 1 de junio. A partir de ese momento, y hasta el 31 de octubre, se ponen a disposición del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), en verano su flota de diez aeronaves se desplega en ocho destacamentos, en ocho bases repartidas por toda la geografía nacional. El objetivo: poder desplazarse en menos de una hora a cualquier fuego, e intervenir en él. Garantizar una cobertura rápida en los meses más críticos. Porque, lamentablemente, este año los incendios forestales se espera que sean más intensos y complejos que en las campañas anteriores.

El despliegue inicial se concentra en bases del este peninsular (Albacete, Málaga, Pollensa (Mallorca) y Zaragoza), ampliándose poco a poco, a partir de la segunda quincena de junio, hacia Santiago de Compostela, Matacán (Salamanca) y Talavera la Real (Badajoz), durante los meses de mayor riesgo. También se contemplan activaciones en Canarias si la situación lo requiere.

6.000 litros en apenas doce segundos

Pero su capacidad de respuesta no solo depende de su amplio despliegue. En gran medida, también, de una maniobra clave: la carga de agua. Los aviones anfibios se aproximan a pantanos, embalses, o directamente el mar. Los pilotos deben rozar la superficie del agua a gran velocidad para llenar los depósitos. En total, 6.000 litros en apenas doce segundos.

“Es una maniobra muy sensible, de mucho riesgo”, explica el coronel Miguel Ángel Pérez Cabrera, jefe del 43 Grupo. Lo es también la maniobra de extinción aérea. La descarga de agua, normalmente de forma simultánea y en apenas un segundo, se produce cerca del fuego. Y se realiza en condiciones de vuelo extremas. "Vamos volando lento, bajo y muy pesado, porque el avión va cargado. Además de con humo, viento, y fuertes turbulencias", explica el Teniente Pablo Llobell del 43 Grupo.

Cada intervención es una operación de alta complejidad. Para afrontar estas misiones, los pilotos pasan por un exigente proceso de formación que incluye simuladores, más de 50 horas de instrucción en vuelo y, finalmente, intervenciones reales. “Aquí se vuela y se aprende a volar de verdad. Nos preparan lo suficiente como para tener la seguridad de poder ir a cualquier incendio", señala la Teniente Lucía Canalejas del 43 Grupo.

Con apenas un año en la unidad, Canalejas ya ha participado en los primeros fuegos de la temporada, al igual que su compañero, el Teniente Pablo Sierra. "No volamos solos, siempre vamos con un comandante", relatan ambos. La motivación, aseguran, va más allá de la técnica. “Podemos actuar y ayudar de forma real a la gente”, destaca el piloto.

Aviones anfibios: rapidez y máxima precisión

Los aviones Canadair CL-215T y CL-415 son aeronaves anfibias de 20 metros de longitud, 30 metros de envergadura y 10 de altura. Tienen una autonomía de 4 horas y media en misión de extinción. Y una capacidad de carga de 6.000 litros de agua.

Las aeronaves son, sin duda, importantes. Pero nada sería posible sin el factor humano. Sin el equipo de más de 160 personas, entre pilotos, mecánicos y personal de apoyo, que cada día del año dan lo mejor de sí mismos luchando contra el fuego. Con jornadas de vuelo que se extienden desde el amanecer hasta el ocaso.

“Cuando todo el mundo está de vacaciones, el 43 Grupo siempre está luchando contra los incendios”, subraya el coronel Cabrera. Incansables. Volando siempre cerca del fuego, para que nosotros podamos seguir viviendo lejos de él.