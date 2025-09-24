Un incendio en una fábrica provoca una gran columna de humo negro y obliga a evacuar a los vecinos en Burguillos, Sevilla

Sobre las 16:30 horas del martes, el Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso de que en una nave industrial se había producido un fuego. La alerta indicaba que las llamas habían comenzado en una fábrica dedicada al sector alimentario ubicada en el polígono industrial de Burguillos, entre las calles Tomás Alba Edison e Isaac Newton. En cuestión de minutos, una columna enorme de humo negro era visible desde varios kilómetros.

En el interior trabajaban cerca de 100 empleados, quienes pudieron abandonar la nave a tiempo. "Estaba fuera recogiendo unas cosas y cuando me di cuenta estaba ardiendo a dos metros de altura más o menos", relataba uno de los trabajadores.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos de distintos parques de la Diputación de Sevilla, entre ellos La Rinconada y Mairena del Aljarafe, así como agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y personal sanitario. El temor a una posible explosión complicó la situación, ya que en la parte trasera de la fábrica se encontraba un depósito de gas.

Mientras tanto, las autoridades ordenaron a la población de la zona que se mantuvieran en casa con puertas y ventanas cerradas mientras que los vecinos tuvieron que abandonar las viviendas. Además, establecieron un perímetro de 500 metros de seguridad. "Nos han desalojado a todos, a los vecinos más cercanos. No nos dejan acercarnos", afirmaba una de las desalojadas.

La misma vecina asegura que escuchó una fuerte deflagración al inicio del incendio: "Una explosión muy grande, no he visto nada, se ha escuchado". Los servicios de emergencias trabajaron sin descanso para enfriar los puntos calientes.

Pérdida de empleo

El alcalde de Burguillos, Domingo Delgado, mostraba su preocupación por el impacto que puede ocasionar este siniestro. "El 50% de los trabajadores son de Burguillos. Ahora nos vamos a encontrar que hay 50 familias que han perdido el puesto de trabajo", ha lamentado.

A pesar de haber actuado de forma rápida, las instalaciones han quedado casi destruidas. Las autoridades permanecen a la espera para poder evaluar con detalle los daños materiales y económicos.

Causas del incendio

En cuanto a las causas que originaron el fuego, por el momento no se conocen detalles. Es más, el propio alcalde reconoció que no podía precisar cómo había comenzado: "Ignoro los motivos del incendio".

La Guardia Civil y los bomberos iniciarán una investigación en los próximos días para esclarecer lo ocurrido y determinar si se trató de un accidente o de un hecho provocado.

