Dos intoxicados por humo en un incendio en un edificio en ruinas y precintado en Torrent

Un hombre de 29 años y una mujer de 27 han resultado intoxicados por inhalación de humo tras un incendio ocurrido este domingo en una vivienda situada en un edificio declarado en ruinas en Torrent, Valencia. Según han informado fuentes municipales, ambos ocupaban de forma irregular el inmueble, que permanece precintado desde que sufrió graves daños por la DANA del pasado 29 de octubre.

El fuego se ha declarado sobre las 7:53 horas en la calle Maestro Fortea, en la zona de Mas del Jutge, y ha obligado a intervenir a cuatro dotaciones de bomberos de Torrent y Catarroja, junto al sargento de Torrent. También se desplazaron hasta el lugar agentes de la Policía Local, unidades sanitarias del SAMU y Soporte Vital Básico, así como la alcaldesa, Amparo Folgado, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca.

Los dos afectados fueron rescatados del piso superior y trasladados al Hospital General de València. Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) confirmaron que presentaban síntomas de intoxicación por humo, aunque el Ayuntamiento ha asegurado que no sufren "lesiones de gravedad".

El edificio, ubicado en la confluencia de los barrancos del Horteta y del Poyo, cuenta con un informe técnico que avala su demolición, a la espera de la confirmación definitiva por parte de los servicios municipales. Fuentes del Consistorio han indicado que se trata de un caso similar al de las 45 viviendas particulares afectadas por la misma DANA en Torrent, cuya tramitación también se ha visto ralentizada.

"La situación se complica debido a que hay más de 40 vecinos afectados, cada uno con una casuística particular de propiedad, lo que retrasa la resolución definitiva", han explicado desde el Ayuntamiento. Mientras tanto, el riesgo en la zona sigue presente, a la espera de poder ejecutar la demolición urgente del inmueble incendiado.

Los peligros de inhalar humo en un incendio

En un incendio, el fuego no es la única amenaza mortal. De hecho, la mayoría de las muertes relacionadas con incendios no se deben a quemaduras, sino a la inhalación de humo, la cual puede afectar gravemente a las vías respiratorias y al organismo en cuestión de minutos.

El humo generado en un incendio contiene una mezcla tóxica de gases y partículas, entre ellos monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Estos compuestos pueden provocar asfixia, intoxicación y daños pulmonares severos. El monóxido de carbono, por ejemplo, reemplaza al oxígeno en la sangre, impidiendo que los órganos vitales reciban el suministro necesario para funcionar. Una exposición breve pero intensa puede ser suficiente para causar pérdida de conocimiento e incluso la muerte.

Además, las altas temperaturas del aire inhalado durante un incendio pueden quemar las vías respiratorias, generando inflamación, dificultad para respirar e insuficiencia respiratoria. En muchos casos, los síntomas no son inmediatos: una persona puede parecer estable tras ser rescatada y, sin embargo, presentar complicaciones respiratorias graves horas después.

Los servicios de emergencia están preparados para atender rápidamente este tipo de intoxicaciones. El tratamiento suele incluir oxígeno suplementario, hospitalización y, en algunos casos, ingreso en unidades de cuidados intensivos.

Finalmente, cabe destacar que, ante un incendio, es crucial evacuar cuanto antes, cubrir nariz y boca con un paño húmedo si es posible y mantenerse cerca del suelo, donde el aire suele ser más limpio.

