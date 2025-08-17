Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendios

Dos muertos en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente, Granada

El fuego se originó pasadas las 02.00 horas. Los fallecidos se encontraban en el interior de las instalaciones siniestradas.

Imagen de archivo de un cami&oacute;n de Bomberos de Granada.

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Granada.Europa Press

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Dos personas han muerto en la madrugada de este domingo a causa de un incendio declarado en una fábrica de aceite situada en la calle Estación de Ferrocarril, en la localidad granadina de Pinos Puente, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El fuego se originó pasadas las 02.00 horas, momento en el que se activó un dispositivo de intervención que incluyó a los Bomberos de Granada, Policía Local y servicios sanitarios. Las autoridades confirmaron que los fallecidos se encontraban en el interior de las instalaciones siniestradas.

El alcalde de Pinos Puente, José Enrique Medina, ha lamentado lo ocurrido, calificándolo de "tragedia", y ha trasladado su apoyo a las familias de las víctimas, una de ellas natural del municipio y la otra procedente de Alcalá la Real, en Jaén. También ha subrayado la rapidez de la respuesta de los equipos de emergencia, que evitó consecuencias mayores.

A causa del incendio, el Ayuntamiento decidió evacuar el Festival Flamenco que se celebraba en el recinto ferial, situado cerca de la fábrica. Además, se ha convocado una reunión de urgencia de la junta de portavoces municipales para abordar lo sucedido, en pleno inicio de las fiestas populares de la localidad.

Las llamas arrasan el país

Pedro Sánchez visitará este domingo por la mañana las zonas más afectadas por los incendios forestales en Ourense y León. Allí se reunirá con los responsables de los operativos desplegados, en el marco de la respuesta institucional a la grave ola de incendios que afecta al noroeste peninsular.

El presidente comenzará su recorrido en el centro de coordinación de Ourense, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Más tarde se desplazará a Villablino, en León, acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León.

La situación sigue siendo crítica: entre Galicia y Castilla y León se registran 39 incendios activos, con 25 focos solo en León. Hay 24 localidades evacuadas y más de 1.400 personas desplazadas. También se mantienen fuegos en Cáceres y Córdoba, mientras que el incendio de Tarifa ha sido extinguido.

Trece carreteras siguen cortadas, incluidos tramos de la N-621 y la N-525. El sábado, Sánchez presidió una reunión del comité estatal de emergencias y ha mantenido contacto con los presidentes de las comunidades afectadas. Está previsto que continúe su recorrido por otras zonas en los próximos días.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Un incendio sin control en Ávila obliga a evacuar a los vecinos y cortar la línea Ávila-Madrid

Incendio en Ávila

Publicidad

Sociedad

Un técnico forestal camina por la zona de hierba que arde durante un incendio forestal en Casar de Cáceres, España.

Última hora de los incendios en España, en directo: María Guardiola: "El Ejecutivo no tiene capacidad para poder mandarnos medios y para abordar un incendio como este"

Momento de la ofrenda floral esta mañana

Se cumplen ocho años de los atentados yihadistas de Cataluña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita al Parque Central de Bomberos, a 17 de agosto de 2025, en Las Rozas, Madrid (España).

Ayuso: "El presidente siempre deja que todo se queme y que hayan culpables"

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Granada.
Incendios

Dos muertos en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente, Granada

Efemérides de hoy 17 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 17 de agosto?
Efemérides

Efemérides de hoy 17 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 17 de agosto?

Un efectivo contra incendios trabaja en las tareas de extinción en León.
Incendios

La crisis por los incendios forestales en España continúa agravándose: El fuego arrasa la meseta y el norte de la península

En total, 3.400 efectivos solo de la UME se han tenido que desplegar entre todos los incendios que queman España. Los incendios han avanzado sin control y arrasan el norte de la península, dejando puntos negros como los focos de Yeres, Canalejas, Barniedo de la Reina, Jumilla, Molezuelas o Chandrexa de Queixa.

Imagen de el centro penitenciario de Botafuegos en Algeciras.
Sucesos

Mueren dos presos después de consumir droga impregnada en papeles en la cárcel de Algeciras

El sindicato ACAIP ha advertido de las nuevas drogas que circulan por las prisiones españolas.

El joven que resultó apuñalado cuando colaboraba con dos guardias civiles fuera de servicio en la persecución de un agresor en Cambados, se recupera de sus lesiones

Se recupera de sus lesiones el apuñalado cuando colaboraba con dos guardias civiles fuera de servicio en la persecución de un agresor en Cambados

Agentes de la Guardia Civil en el pantano de Alloz, donde se ha producido el ahogamiento

Muere un joven de 17 años ahogado cuando se bañaba en el pantano navarro de Alloz

Imagen de archivo de unos migrantes rescatados en España

Rescatados 16 migrantes en la costa de Formentera

Publicidad