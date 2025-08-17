Dos muertos en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente, Granada

Dos personas han muerto en la madrugada de este domingo a causa de un incendio declarado en una fábrica de aceite situada en la calle Estación de Ferrocarril, en la localidad granadina de Pinos Puente, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El fuego se originó pasadas las 02.00 horas, momento en el que se activó un dispositivo de intervención que incluyó a los Bomberos de Granada, Policía Local y servicios sanitarios. Las autoridades confirmaron que los fallecidos se encontraban en el interior de las instalaciones siniestradas.

El alcalde de Pinos Puente, José Enrique Medina, ha lamentado lo ocurrido, calificándolo de "tragedia", y ha trasladado su apoyo a las familias de las víctimas, una de ellas natural del municipio y la otra procedente de Alcalá la Real, en Jaén. También ha subrayado la rapidez de la respuesta de los equipos de emergencia, que evitó consecuencias mayores.

A causa del incendio, el Ayuntamiento decidió evacuar el Festival Flamenco que se celebraba en el recinto ferial, situado cerca de la fábrica. Además, se ha convocado una reunión de urgencia de la junta de portavoces municipales para abordar lo sucedido, en pleno inicio de las fiestas populares de la localidad.

Las llamas arrasan el país

Pedro Sánchez visitará este domingo por la mañana las zonas más afectadas por los incendios forestales en Ourense y León. Allí se reunirá con los responsables de los operativos desplegados, en el marco de la respuesta institucional a la grave ola de incendios que afecta al noroeste peninsular.

El presidente comenzará su recorrido en el centro de coordinación de Ourense, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Más tarde se desplazará a Villablino, en León, acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León.

La situación sigue siendo crítica: entre Galicia y Castilla y León se registran 39 incendios activos, con 25 focos solo en León. Hay 24 localidades evacuadas y más de 1.400 personas desplazadas. También se mantienen fuegos en Cáceres y Córdoba, mientras que el incendio de Tarifa ha sido extinguido.

Trece carreteras siguen cortadas, incluidos tramos de la N-621 y la N-525. El sábado, Sánchez presidió una reunión del comité estatal de emergencias y ha mantenido contacto con los presidentes de las comunidades afectadas. Está previsto que continúe su recorrido por otras zonas en los próximos días.

