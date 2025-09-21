Una vaca muere arrollada en Gijón, da a luz en el impacto y destapa un cadáver humano oculto

Lo que parecía un insólito accidente ferroviario acabó destapando un hallazgo aún más inesperado. El pasado miércoles, en la aldea gijonesa de Fontaciera, una vaca embarazada fue arrollada por un tren sobre las seis de la mañana. El impacto fue mortal para el animal, pero provocó el nacimiento de una ternera que salió despedida y sobrevivió al golpe.

El suceso ya llamó la atención por sí solo, pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. Agentes de la Guardia Civil desplazados a la zona encontraron, horas después y en las inmediaciones del lugar del siniestro, el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición.

Según fuentes citadas por el diario 'El Comercio', se cree que el cuerpo llevaba unos cuatro meses en la zona y que el fallecimiento se produjo por causas naturales. Las primeras investigaciones apuntan a que podría tratarse de un hombre sin hogar que se bajó del tren en el apeadero de Pinzales y buscó refugio en una nave abandonada cercana.

La historia ha causado gran impacto en los vecinos de la zona, poco acostumbrados a acontecimientos de esta magnitud. Aun así, ha dejado también una nota de esperanza: la ternera superviviente ha sido bautizada como 'Milagros' por su dueño, en honor a las insólitas circunstancias de su nacimiento.

Este no ha sido el único fallecimiento en circunstancias inusuales registrado recientemente en Gijón: un camionero fue hallado muerto en el polígono de Bankunión.

Muere un camionero en su vehículo en un polígono industrial de Gijón

Un camionero de 51 años fue hallado muerto este jueves al mediodía en el interior de su camión, estacionado en la calle de la Laminación del polígono de Bankunión, en Gijón. El aviso se dio después de que no acudiera a la descarga de mercancía que tenía programada a primera hora de la mañana.

Tras alertar de su ausencia, los servicios de emergencia se desplazaron al lugar. Bomberos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios se encargaron de abrir el vehículo para permitir el acceso a los sanitarios, que únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Dentro del camión también se encontraba su perro, que fue atendido por los bomberos, quienes le proporcionaron agua hasta la llegada del lacero municipal.

Agentes de la Policía Local también participaron en la intervención, y las primeras hipótesis apuntan a que la muerte se habría producido por causas naturales.

El transportista, cuya empresa no tiene sede en el Principado, se encontraba trabajando en Gijón cuando se produjo el suceso. Las autoridades no informaron de indicios de violencia ni de otras circunstancias sospechosas.

