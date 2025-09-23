Cuatro detenidos en Badalona por obligar a 18 mujeres a prostituirse

14 de agosto de 2025. Una mujer llama a la comisaría de la policía local de Sant Adrià de Besós sobre las 13:00 horas. Está alterada y con una voz agitada les comunica que se encuentra encerrada en una vivienda de Badalona y que un hombre armado con una pistola está agrediendo sexualmente a una amiga suya que también está en el piso. Inmediatamente, una patrulla se desplaza hasta el lugar y encuentran a un grupo de mujeres en la puerta. Tras hablar con todas, localizan a la mujer que ha realizado la llamada, hablan con ella y con el resto del grupo y cuando intentan identificarlas, los agentes se dan cuenta de que se encuentran en situación irregular. Trasladan enseguida a la mujer que realiza la llamada de auxilio y la víctima de agresión sexual a un centro médico para que reciban atención médica.

Una vez salen del hospital, son trasladadas a las comisarías de Bilbao y de Cádiz y allí prestan declaración en calidad de testigos. En sede policial explican que son víctimas de explotación sexual y que habían sido engañadas con una falsa oferta laboral para trabajar en un bar. Una vez en Barcelona, dicen que la misma mujer que las había captado las había llevado a un piso en Badalona, donde fueron encerradas y obligadas a ejercer la prostitución.

Gestionaban prostíbulos clandestinos armados

El lugar estaba controlado de forma permanente por tres hombres que se turnaban las 24 horas del día. Los presuntos vigilantes intimidaban a las víctimas utilizando armas de fuego, con el fin de evitar cualquier tipo de resistencia, y se quedaban con el 33 % del dinero obtenido a través de la explotación sexual.

Gracias a toda la información que aportaron las testigos, los investigadores lograron identificar tanto a la mujer que las captó como a los tres hombres encargados de la vigilancia. Además, se localizó un segundo piso utilizado también como prostíbulo clandestino, gestionado por la misma red criminal, también en Badalona. Fue el pasado 16 de septiembre, en la denominada “Operación TABIRA”.

Tras la entrada y registro en estos dos inmuebles, la policía nacional y la guardia urbana de Badalona detuvieron en total a cuatro personas. A los detenidos se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal, agresión sexual y delitos contra la salud pública. Entre otros decomisos, se intervinieron más de 42.000€ en efectivo, sustancias estupefacientes, un hacha, dos bates de béisbol y dispositivos electrónicos.

Tal y como ha expresado el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en sus redes sociales: “Máxima colaboración entre policías para luchar contra este tipo de gentuza que no tiene cabida en nuestra ciudad”.

