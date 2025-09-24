Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025

Antena 3 Noticias
Publicado:

La Asamblea de la ONU, los fallecidos por el tifón, los ataques a la Flotilla, entre las noticias que marcan la jornada hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025.

ONU

La atención mundial sigue en la ONU. Hoy se espera el discurso del Rey Felipe VI y va a hablar de Gaza, el asunto sobre el que gira esta Asamblea, pero también de la guerra de Ucrania. Lo hará en el mismo Plenario donde aún retumban las palabras de Trump que han dinamitado a Naciones Unidas. Trump dice de la ONU que no sirve para nada.

De Europa: que se está yendo al infierno. Del cambio climático que es una "estafa". Y cree ser merecedor del Nobel de la Paz. Y sobre Ucrania: cambio radical. Tras su encuentro con Zelenski, Trump asegura que Kiev puede recuperar todo su territorio.

Anécdotas ONU

Contratiempo con la escalera mecánica que se detiene cuando Trump iba a subir. Dice que no se ha caído porque está en forma. Enfado enorme también porque no funcionaba el telepromter, y no podía leer su discurso. Entre quejas, Trump siembra la duda de si no lo habrán hecho adrede.

Ataque Flotilla

La Flotilla rumbo a Gaza denuncia un nuevo ataque. Y ya van tres. Esta vez ha sido a su paso por Creta, en Grecia y de nuevo con drones. Dicen que se han producido 9 explosiones y que también les han arrojado un producto químico que ha caído sobre uno de sus tripulantes.

Congreso

Nueva derrota parlamentaria y esta toca de lleno a Junts, que se queda sin las competencias sobre inmigración que había pactado con Sánchez. Podemos ha votado en contra. Hoy en el Congreso se va a votar la reprobación a la ministra de igualdad por las polémicas pulseras antimaltrato.

Incendio en Sevilla

Arde una fábrica de productos alimenticios en Burguillos, en Sevilla. La enorme columna de humo se podía ver desde kilómetros. Los trabajadores han podido abandonar la nave a tiempo. Hay unos 100 empleados. Las instalaciones están destrozadas.

Tifón Ragasa

Al menos 14 personas han fallecido y hay 124 desaparecidas tras su paso por Taiwán. Sus intensas lluvias han provocado la rotura del muro que contenía un lago. El tifón ya está en China. Grandes ciudades como Hong Kong o Guangdong se han paralizado. Se han cerrado colegios, se ha cancelado el transporte público y numerosos vuelos.

Se presenta la segunda temporada de 'La Ruta' en el Festival de San Sebastián

se presenta la ruta 2

Sociedad

Imágenes del incendio en la fabrica Huerta Campo Rico

Un incendio en una fábrica provoca una gran columna de humo negro y obliga a evacuar a los vecinos en Burguillos, Sevilla

Noticias de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025

Barajas contra los okupas

Calvario nocturno después de la concentración contra el "hotel okupa" de Barajas: "Tenemos miedo"

Alfonso de Salas
Efemérides

Efemérides de hoy 24 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 24 de septiembre?

Persona paseando a dos perros
Animales

Un juez considera por primera vez que matar a la mascota de la pareja es violencia vicaria

El testimonio de una víctima de violencia de género ante los fallos de las pulseras
Pulseras antimaltrato

El testimonio de una víctima de violencia de género ante los fallos de las pulseras: "Me aterra, estoy mentalmente destruida"

"Día sí y día también pérdidas de cobertura, aparte que él se despega del aparato receptor y puede aparecer en cualquier momento en la puerta de casa porque no tiene la conexión GPS", asegura esta víctima.

se presenta la ruta 2
LA RUTA

Se presenta la segunda temporada de 'La Ruta' en el Festival de San Sebastián

En la segunda temporada de La Ruta conoceremos cómo era la Ibiza de los años 70 y 90

Activistas de la organización internacional Brave Movement

Víctimas de abusos sexuales se concentran ante el Congreso para pedir que los delitos de pederastia no prescriban

Tres detenidos por la muerte de un joven tras un apuñalamiento

Tres detenidos por la muerte de un joven tras un apuñalamiento

Foto de archivo de la administración de una vacuna

Una vacuna intranasal española logra bloquear la infección de la COVID-19 en ratones tras dos dosis

