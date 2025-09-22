Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las advertencias al padre e hijo arrastrados por las inundaciones en Barcelona: "Le avisaron de que no podía cruzar y aún así lo hicieron"

Los Bomberos encuentran a 800 metros del punto del arrollamiento el cadáver del padre, que intentó atravesar la riera pese a las advertencias vecinales. El menor apareció anoche. La Generalitat pide "mucha precaución y responsabilidad" ante episodios de lluvias extremas.

Celia de Santiago
En Sant Quintí de Mediona (Barcelona), el temporal dejó una tragedia con nombre y apellidos. Padre e hijocirculaban en coche cuando se toparon con la riera de Mediona desbordada. Vecinos de la zona les advirtieron: no crucéis.

Aun así, el adulto decidió atravesarla y, en cuestión de segundos, una crecida súbita, en una riera que suele ir seca o con apenas centímetros de agua, se llevó el vehículo por delante. Horas después, se confirmó lo peor.

Los Bomberos de la Generalitat comunicaron este lunes el hallazgo del cuerpo de un hombre en el área de búsqueda. "El cuerpo podría corresponderse a la persona que buscamos desde ayer, que se vio arrastrada por un crecimiento repentino de la riera de Mediona", indicaron en su cuenta de X.

El cadáver apareció a 800 metros del lugar donde el coche fue embestido por el agua. Anoche ya se había localizado el cuerpo sin vida del menor en el río Bitlles.

El president Salvador Illaconfirmó la noticia y trasladó sus condolencias, subrayando la necesidad de seguir las recomendaciones de Protección Civil y actuar con "mucha precaución y responsabilidad".

El dispositivo de búsqueda movilizó a más de un centenar de efectivos. El rastreo se organizó por sectores a lo largo de los primeros seis kilómetros, desde la urbanización Monterrey (Mediona) hasta Sant Pere de Riudebitlles, el tramo donde fueron vistos por última vez.

Las lluvias intensas habían disparado el caudal en minutos, con alturas de entre 2,5 y 3 metros, una columna de agua imposible de calcular desde dentro del vehículo.

Un temporal con más de 400 incidencias

El episodio se enmarca en un temporal que provocó más de 400 incidencias en Cataluña. En el macizo de Montserrat, 27 personas tuvieron que ser rescatadas del funicular.

También se registraron acumulados de hasta 100 l/m² en algunas comarcas, cortes en la C-58 y retrasos en el aeropuerto de El Prat. Con el paso de las horas, la alerta por tormenta en la provincia de Barcelona descendió de naranja a amarilla, pero las autoridades insisten: evitar desplazamientos innecesarios y no intentar vadear cursos de agua, aunque parezcan transitables.

