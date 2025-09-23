Tres detenidos por la muerte de un joven tras un apuñalamiento

La ertzaintza ha detenido en Bilbao a tres personas sospechosas de participar en el homicidio de un joven 21 años de origen magrebí ocurrido el pasado domingo en la capital vizcaína.

El fallecido recibió una apuñalada en el pecho durante un altercado con otros jóvenes. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:45 horas en el barrio bilbaíno de Solokoetxe, y fueron los propios vecinos de la zona los que alertaron a la Ertzaintza de lo ocurrido. Según ha explicado la Ertzaintza, se trata de un hecho casual y fortuito; la víctima no pertenecía a ninguna banda juvenil y coincidió con sus agresores de manera casual.

El altercado comenzó por un intercambio de insultos y, posteriormente, derivó en una pelea, momento en el que uno de ellos tomó un arma blanca y agredió a la víctima, que tenía antecedentes por hurto y agresión. No obstante, Josu Bujanda, jefe de la Ertzaintza, ha descartado que los implicados pertenecieran a pandillas juveniles violentas, desmintiendo algunas informaciones publicadas en las horas inmediatas al suceso.

Todas las líneas de trabajo siguen abiertas

Hasta el momento, las autoridades han detenido a tres personas, todas de origen sudamericano. Sin embargo, la investigación sigue abierta y no se descarta que pueda haber más implicados. La policía científica ya localizó el arma e hizo el análisis correspondiente. Los detenidos se encuentran aún en la comisaría de Deusto, a la espera del atestado final, y la policía continúa recogiendo declaraciones de testigos y acusados, aunque no puede asegurar tener identificados a todos los implicados.

En un principio se especuló sobre si la víctima podría pertenecer a 'Les Derniers Salopards', una banda juvenil que operaba en Bilbao y alrededores, pero la Ertzaintza asegura que no tiene constancia de la actividad de esa pandilla en concreto desde 2023, subrayando que este homicidio responde a circunstancias fortuitas y no a un patrón de violencia generalizada.

A pesar de los avances, la investigación continúa abierta y la Ertzaintza mantiene todas las líneas de trabajo para esclarecer los hechos y determinar si podría haber más personas implicadas en este trágico suceso

