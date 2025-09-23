Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Suceso

Tres detenidos por la muerte de un joven tras un apuñalamiento

Según la Ertzaintza, la víctima no pertenecía a ninguna banda juvenil y se trató de un encuentro casual. El altercado comenzó con insultos pero acabó con una agresión con arma blanca.

Tres detenidos por la muerte de un joven tras un apuñalamiento

Tres detenidos por la muerte de un joven tras un apuñalamiento

Publicidad

Naia Orbe
Publicado:

La ertzaintza ha detenido en Bilbao a tres personas sospechosas de participar en el homicidio de un joven 21 años de origen magrebí ocurrido el pasado domingo en la capital vizcaína.

El fallecido recibió una apuñalada en el pecho durante un altercado con otros jóvenes. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:45 horas en el barrio bilbaíno de Solokoetxe, y fueron los propios vecinos de la zona los que alertaron a la Ertzaintza de lo ocurrido. Según ha explicado la Ertzaintza, se trata de un hecho casual y fortuito; la víctima no pertenecía a ninguna banda juvenil y coincidió con sus agresores de manera casual.

El altercado comenzó por un intercambio de insultos y, posteriormente, derivó en una pelea, momento en el que uno de ellos tomó un arma blanca y agredió a la víctima, que tenía antecedentes por hurto y agresión. No obstante, Josu Bujanda, jefe de la Ertzaintza, ha descartado que los implicados pertenecieran a pandillas juveniles violentas, desmintiendo algunas informaciones publicadas en las horas inmediatas al suceso.

Todas las líneas de trabajo siguen abiertas

Hasta el momento, las autoridades han detenido a tres personas, todas de origen sudamericano. Sin embargo, la investigación sigue abierta y no se descarta que pueda haber más implicados. La policía científica ya localizó el arma e hizo el análisis correspondiente. Los detenidos se encuentran aún en la comisaría de Deusto, a la espera del atestado final, y la policía continúa recogiendo declaraciones de testigos y acusados, aunque no puede asegurar tener identificados a todos los implicados.

En un principio se especuló sobre si la víctima podría pertenecer a 'Les Derniers Salopards', una banda juvenil que operaba en Bilbao y alrededores, pero la Ertzaintza asegura que no tiene constancia de la actividad de esa pandilla en concreto desde 2023, subrayando que este homicidio responde a circunstancias fortuitas y no a un patrón de violencia generalizada.

A pesar de los avances, la investigación continúa abierta y la Ertzaintza mantiene todas las líneas de trabajo para esclarecer los hechos y determinar si podría haber más personas implicadas en este trágico suceso

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Ayuso, tras la apertura de juicio a González Amador: "Los escándalos tienen el tamaño y duración que a Sánchez le conviene"

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid

Publicidad

Sociedad

Activistas de la organización internacional Brave Movement

Víctimas de abusos sexuales se concentran ante el Congreso para pedir que los delitos de pederastia no prescriban

Tres detenidos por la muerte de un joven tras un apuñalamiento

Tres detenidos por la muerte de un joven tras un apuñalamiento

Foto de archivo de la administración de una vacuna

Una vacuna intranasal española logra bloquear la infección de la COVID-19 en ratones tras dos dosis

Descarrila un tren de mercancías en Zaragoza y deja herido grave al maquinista
Accidente de tren

Descarrila un tren de mercancías en Zaragoza y deja herido grave al maquinista

Cuatro detenidos en Badalona por obligar a 18 mujeres a prostituirse
Barcelona

Cuatro detenidos en Badalona por obligar a 18 mujeres a prostituirse

Entrevista afectada
Polémica de dispositivos

Una víctima con dispositivos de protección: "Los antiguos perdían la cobertura constantemente"

Pitaban al perder conexión e incluso recibían llamadas de teleoperadoras o de particulares. Una víctima de violencia de género que ha tenido que convivir durante años con este dispositivo recuerda el calvario que tuvo que pasar con el anterior.

Imagen de archivo del 112 Andalucía
Salud

La familia de un joven de Chiclana pide ayuda para acceder a una rehabilitación clave tras un accidente grave

Abraham superó un coma y múltiples fracturas. Diez meses después del accidente tienen que dar otro paso: ahora luchan por acceder a una terapia que la Sanidad pública no cubre.

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid

Ayuso, tras la apertura de juicio a González Amador: "Los escándalos tienen el tamaño y duración que a Sánchez le conviene"

Sismógrafo

El suelo tiembla en Tenerife: registran 22 terremotos en 24 horas

El doctor Cavadas opera una rodilla destrozada con una articulación del propio tobillo del paciente

El último "milagro" del doctor Cavadas: opera una rodilla destrozada con una articulación del propio tobillo del paciente

Publicidad