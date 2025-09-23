Se presenta la segunda temporada de 'La Ruta' en el Festival de San Sebastián

Hoy la música y la fiesta han cobrado gran importancia en el Festival de San Sebastián. Se ha presentado allí la segunda temporada de "La Ruta", la serie de Atresplayer que fue aclamada en 2022. En la primera temporada conocíamos los inicios de la 'ruta del bakalao' , y ahora el protagonista se traslada a Ibiza, que en los años 90 fue la capital del ocio. La serie aborda otra etapa musical clave en la historia de España en esta nueva localización. Contará con 6 episodios de 50 minutos de duración.

La serie viene de la mano de los actores Àlex Monner, Claudia Salas, Ricardo Gómez y Elisabet Casanovas.

La segunda temporada de La Ruta estará ambientada en la Ibiza de los años 70 y los 90, y con ello el enorme auge inmobiliario en la isla y de las megadiscotecas de la época.

El protagonista de la serie, Marc Ribó, tendrá que afrontar un asunto de gran importancia: "Un momento absolutamente determinante en la vida de una persona. Es el momento en el que se decide tener hijos", afirma el actor Àlex Monner, en el papel de Marc, que en esta temporada es acompañado de las actrices Carla Díaz. Marina Salas e Irene Escolar. El reparto de la primera temporada también tendrá presencia en apariciones recurrentes, ya que esta segunda temperada es una precuela y secuela al mismo tiempo.

Habrá desfase y música, aunque la serie se centrará también en el peso del pasado y la herencia que los hijos reciben de él.

"Viene a hablar de si podemos ser la persona que queremos ser con todo el peso que cargamos, con todo el peso de la herencia.", comparte la actriz Irene Escolar.

La serie seguirá dos líneas temporales, y eso llevará a un juego de espejos entre padres e hijos, puesto que coincide la llegada de Marc Ribó con la de su padre 20 años atrás, y todo ello en el escenario de una ciudad que marcó una época. Combinando la historia de la España de la dictadura y otra que ya empezaba a convertirse en el centro del ocio mundial, esta nueva temporada apuesta por un relato íntimo sobre el paso del tiempo, la memoria y la identidad, una misma Ibiza que unió a un padre y un hijo, en dos épocas distintas.

La Ruta. Vol.2: Ibiza se estrena el 26 de octubre en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.