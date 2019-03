Un incendio en una fábrica de naranjas obliga a evacuar a 250 trabajadores

El fuego declarado en el mediodía de este jueves en la empresa de distribución de cítricos Fontestad de Museros (Valencia) ha obligado a evacuar a 250 trabajadores.

No se han registrado heridos, pero cinco personas han tenido que ser atendidas por efectivos del SAMU al resultar afectadas por inhalación de humo.

El incendio, declarado por causas no precisadas, está destruyendo una nave de esta empresa dedicada a la distribución de naranjas, que cuenta con 45.000 metros cuadrados. No obstante, las llamas solo afectan a la nave ya que no hay más mercantiles colindantes, según los bomberos, que han podido proteger la zona de oficinas y están trabajando en controlar el fuego en el área de productos químicos y maquinaria.

El fuego ha alcanzado gran virulencia y ha provocado el hundimiento de una parte del techo de la nave. La columna de humo generada es visible desde la propia ciudad de Valencia.

Los efectivos que participan en la extinción, hasta 24 bomberos en 10 vehículos de diferentes parques, han podido sacar los productos químicos más peligrosos y prevén que los trabajos se alarguen durante todo el día y la noche.